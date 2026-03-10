Obavijesti

News

Komentari 6
Foto: Igor Šoban, Goran Stanzl/PIXSELL
NOVI DETALJI SLUČAJA PLUS+

Apsurd s Dalićevim bespravnim imanjem: Zahtjev za legalizaciju nevaljan, ali rušenje stopirano

Piše Ivan Pandžić,

Za stari objekt bivši vlasnik nije ispunio zakonske uvjete legalizacije, nije priložio nikakve potrebne dokumente. Dalić je taj objekt srušio i napravio novi i moderni. Ali država mu ga nije srušila zbog starog zahtjeva...

24sata otkrivaju novi pravni apsurd u slučaju bespravne gradnje izbornika nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. Zahtjev za legalizaciju koji mu je zaustavio rušenje bespravne vikendice i ostalih objekata na imanju uopće nije pravno valjan, ali na to se očito nisu obazirali niti u Međimurskoj županiji niti u Državnom inspektoratu.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
CNN: Iranci postavljaju mine u Hormuz; Trump: Mičite odmah to ili stižu strašne posljedice!
IZ MINUTE U MINUTU

CNN: Iranci postavljaju mine u Hormuz; Trump: Mičite odmah to ili stižu strašne posljedice!

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026