Apsurd s Dalićevim bespravnim imanjem: Zahtjev za legalizaciju nevaljan, ali rušenje stopirano
Za stari objekt bivši vlasnik nije ispunio zakonske uvjete legalizacije, nije priložio nikakve potrebne dokumente. Dalić je taj objekt srušio i napravio novi i moderni. Ali država mu ga nije srušila zbog starog zahtjeva...
24sata otkrivaju novi pravni apsurd u slučaju bespravne gradnje izbornika nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. Zahtjev za legalizaciju koji mu je zaustavio rušenje bespravne vikendice i ostalih objekata na imanju uopće nije pravno valjan, ali na to se očito nisu obazirali niti u Međimurskoj županiji niti u Državnom inspektoratu.