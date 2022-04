Apsurdi obnove: Država platila loš posao milijun kuna, pa onda poručila: Kuća je neupotrebljiva

Obnova i izgradnja privatnih kuća i zgrada nakon potresa u Zagrebu još nije ni počela, na Banovini ide zasad nešto brže, ali država još nije riješila ni repove obnove nakon poplave u Gunji i okolnim mjestima. Nevjerojatna priča o preplaćenom i aljkavom poslu na obnovi stiže iz mjesta Račinovci, gdje je također pukao nasip prije osam godina, a stanovnici su u nekoliko sati bili poplavljeni. Nije to jedini primjer loše odrađenog posla, ali je jedan od apsurdnijih. Dovoljno je reći samo da je isto Ministarstvo graditeljstva odobrilo isplate i izdalo uporabnu dozvolu za objekte, da bi sad isto to ministarstvo ukinulo uporabnu dozvolu jer ništa nije napravljeno kako treba. Da je bilo tko privatno gradio zgradu, sigurno ne bi potpisao da je sve u redu i platio, a onda nakon nekoliko godina priznao da je pogriješio jer se u kući ne može živjeti. No kod države je to moguće. Nemali novac, gotovo milijun kuna, već je plaćen i teško će ga ikad vratiti. A vlasnicima kuće, bratu i sestri Luki Babiću i Ani Tetković, preostali su samo sudski postupci u kojima traže da im se napokon i napravi ono što je plaćeno ili osigura novac da to sami naprave.