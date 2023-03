Arheolog Andrija Nakić: 'Moja prabaka od ustaša je dva dana skrivala američkog pilota'

Moja baka imala je oko šest godina. U trenutku pada američkog bombardera u zaleđu Šibenika čuvala je ovce u vinogradu. Vidjela je pilote i ostale članove posade kako se spuštaju padobranima. Bilo je to 13. listopada 1944. godine, a taj pad američkog vojnog aviona 'B24 Libertator' u polju između sela Brnjica i Pokrovnik davno me zaintrigirao. Prije pet godina posvetio sam se istraživanju okolnosti pada tog zrakoplova, kao i pronalasku lokacije, a cijela priča rezultirala je znanstvenim radom koji će uskoro biti objavljen u znanstvenom časopisu Miscellanea Hadriatica et Mediterranea Sveučilišta u Zadru, na hrvatskom i engleskom jeziku, počinje nam priču šibenski arheolog Andrija Nakić, inače zaposlenik Tvrđave kulture Šibenik.