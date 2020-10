Armenija i Azerbajdžan i dalje se optužuju za kršenje primirja, mir je svakim danom upitniji...

<p>Armenija i Azerbajdžan nastavili su se u utorak međusobno optuživati za kršenje humanitarnog primirja dogovorenog prije tri dana radi okončanja borbi u Nagorno Karabahu, a međunarodne skupine upozoravaju na humanitarnu krizu u regiji.</p><p>Reutersov kamerman svjedočio je granatiranju grada Martunija u Nagorno Karabahu, planinskoj enklavi međunarodno priznatoj kao dio Azerbajdžana, koju međutim vode i nastanjena je etničkim Armencima.</p><p>Reutersova televizijska ekipa u Terteru u Azerbajdžanu također je rekla da je ranije u utorak granatirano gradsko središte.</p><p>Kršenje primirja sklopljenog posredstvom Rusije, sa svrhom da se sukobljenim stranama dopusti da razmijene zatvorenike i tijela poginulih, smanjuje izglede za mir nakon izbijanja smrtonosnih sukoba 27. rujna.</p><p>Azerbajdžansko ministarstvo obrane reklo je da su armenske snage granatirale azerbajdžanske teritorije Goranboj i Agdam, kao i Terter, te "grubo kršile humanitarno primirje". </p><p>- Azerbajdžanske oružane snage ne krše humanitarno primirje - rekao je glasnogovornik Vagif Dardžali.</p><p>Glasnogovornica armenskog ministarstva obrane Šušan Stepanjan nijekala je optužbe. Rekla je kako su azerbajdžanske snage nastavile vojne operacije nakon zatišja preko noći, "podržane aktivnom topničkom vatrom u južnom, sjevernom, sjeveroistočnom i istočnom smjeru".</p><p>Razbuktavanje borbi najgore je od rata u Nagorno Karabahu od 1991. do 1994. godine u kojem je poginulo oko 30.000 ljudi.</p><p>U inozemstvu se sukob pomno prati jer je u blizini azerbejdžanskih plinovoda i nafte prema Europi, a postoji rizik da se upletu i Rusija i Turska.</p><p>Rusija ima obrambeni pakt s Armenijom, dok je Turska saveznica Azerbajdžana. </p><p>Turska nije uključena u posredovanje, koje su vodili Francuska, Rusija i SAD. Ankara je rekla da podržava azerbajdžansku ofenzivu za "ponovno preuzimanje svojih zaposjednutih teritorija".</p><p>Nacionalistički turski političar Devlet Bahceli, čija stranka podržava AKP predsjednika Erdogana u parlamentu, optužio je Zapad i Rusiju da sprečavaju Tursku da sudjeluje u pregovorima, a do sada predložene poteze, uključujući prekid vatre, opisao je kao "zamke".</p><p>Azerbajdžan mora osigurati Nagorno Karabah "udarajući Armeniju u glavu, stalno iznova", rekao je Bahceli.</p><p>Armenski predsjednik Armen Sarkisian rekao je za Bild da je zabrinut zbog ponašanja Turske tijekom krize i pozvao međunarodnu zajednicu da učini više kako bi osudila Ankaru - koja niječe vojnu umiješanost u Nagorno Karabah.</p><p>- Brinem se prije svega jer je uključena treća strana. Da se samo radi o Nagorno Karabahu i Azerbajdžanu, puno više bih se nadao da se sukob može suzbiti - rekao je. </p><h2>Mrtvi i ranjeni</h2><p>Broj žrtava u međuvremenu i dalje raste. Dužnosnici etničkih Armenaca u Nagorno Karabahu rekli su da su ubijena 542 vojnika, 17 više od ponedjeljka.</p><p>Azerbajdžan je objavio da su od 27. rujna poginula 42 azerbajdžanska civila te da je 206 ranjeno. Nisu objavili broj ubijenih vojnika.</p><p>Martin Schuepp, regionalni ravnatelj Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) za Europu i srednju Aziju, rekao je da je njegova organizacija u "neprekidnim raspravama" kako bi se olakšala predaja zatočenika ili tijela ubijenih, ali nije postignut značajan dogovor.</p><p>- Sigurnosna situacija također je takva da naši timovi nisu mogli pristupiti svim lokacijama koje bi mogle biti zahvaćene - rekao je Schuepp.</p><p>Sukob također pogoršava širenje covida-19 u objema zemljama, rekao je Tarik Jašarević na brifingu Ujedinjenih naroda u Ženevi.</p><p>Broj zaraženih u Armeniji udvostručio se tijekom proteklih 14 dana do ponedjeljka. U Azerbajdžanu je broj novozaraženih porastao za približno 80 posto tijekom proteklog tjedna, rekao je Jašarević, upozoravajući na "izravni poremećaj u zdravstvenoj zaštiti i daljnje opterećenje zdravstvenih sustava koji su već prenapregnuti tijekom pandemije covida-19".</p><p>Budući da će deseci tisuća ljudi potencijalno trebati pomoć sljedeća tri mjeseca, ICRC je uputio apel za dodatnih 10,10 milijuna američkih dolara za svoje humanitarne napore u regiji, dodao je Schuepp.</p>