Lider Suverenista Hrvoje Zekanović u srijedu je sa saborske govornice dao podršku Mostovom Nikoli Grmoji, koji je dobio prijetnje smrću, ali i njegovoj najavi o zaštiti od LGBTQ propagande.

- Ovo što se događa Grmoji je nečuveno. Znam kako se osjeća, ali glavu gore, pravda je na našoj strani, pobijedit ćemo - rekao je naglasivši uvjerenje kako je svaki čovjek jednako vrijedan, ali ne i svako ponašanje.

- Imamo ponašanje koje nije naravno i iz njega neće nikad proizaći novi život. Svaki čovjek je jednako vrijedan bez obzira na boju kože, vjeroispovijest, no svako ponašanje nije jednako vrijedno i to je ono što mi moramo kao političari, odgajatelji, roditelji naglašavati. Danas u liberalnom društvu svatko može raditi što hoće, ali nečija sloboda prestaje tamo gdje počinje sloboda drugog pojedinca - poručio je dodavši kako se trebamo zapitati kako će nam društvo izgledati za nekoliko desetljeća, stoljeća.

- Osuđujem svako nasilje i sram bilo svakoga tko je dignuo ruku na nekoga zbog toga što je različit, ali sram bilo i sve one koji šute i ne žele reći istinu. Svi mi koji smo svjesni što je dobro, a što nije, ne smijemo odustati - poručio je Zekanović.

Na to se javio Bojan Glavašević iz Zeleno-lijevog bloka za povredu Poslovnika.

- Dugo sa govornice nije bilo ovakvog napada na zajednicu i ovakvog diskriminatornog govora - poručio je upitavši što uopće znači da je svako živo biće jednako i vrijedno, ali ne i svako ponašanje.

- Svako ljudsko biće je jednako vrijedno, no svako ponašanje nije i to vi jako dobro znate, kao i svi građani Hrvatske i točka - odgovorio je Zekanović.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković obojici je dao opomenu jer su povredu Poslovnika zlouporabili za repliciranje jedan drugome.

SDP-ov Arsen Bauk osvrnuo se na istu temu i izjavu šefa Mosta Bože Petrova o LGBTQ zajednici kao manjini koje oni toleriraju.

- Sve je počelo od toga, ne tko koga tolerira nego preferira, kad je Grmoja u istu rečenicu stavio LGBT propagandu i pedofile. Što je tu normalno, možemo se zapitati. Tko je većina, isto je upitno. Naime, 2020. održan je drugi krug predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio kandidat čiji je slogan bio "Normalno - svatko ljubi koga voli" pa bi onda tu bilo pitanje tko je tu većina, a tko manjina i što većina misli i koju to manjinu tolerira - poručio je Bauk i naglasio kako LGBT osobe nisu bolesnici, a da pedofili jesu kriminalci.

- Homoseksualci nisu kriminalci, iako su to bili po zakonu SFRJ do 1987., a u tih 32 godine osuđeno ih je 1500. Da skratimo, homoseksualac koji vozi avion je pilot, lezbijka koja mu rodi dijete je majka, homoseksualac koji krade je lopov, lezbijka koja pjeva je pjevačica... to su naši sugrađani, jednako vrijedni i jednako ravnopravni kao mi i ne traže da ih toleriramo nego da ih poštujemo - rekao je dodavši narodnu poslovicu koja kaže da je biti homoseksualac stvar orijentacije, a biti peder stvar karaktera.

- Prvo, osuđujem prijetnje Grmoji u ime SDP-a, solidariziramo se s njime i svatko tko takne njega, kao da je taknuo nas. Drugo, poštujte homoseksualce, to su naši sugrađani, a ne budimo pederi - poručio je.

Stipo Mlinarić u ime Domovinskog pokreta istaknuo je kako hrvatski narod boluje od stockholmskog sindroma, koji se odnosi na emocionalnost povezanost žrtve prema nasilniku.

- Moje je mišljenje da se upravo ova dijagnoza može koristiti kad je u pitanju onaj dio glasača, koji zadnjih 20 godina daju glasove HDZ-u i SDP-u - poručio je pa pobrojao niz afera i jedne i druge stranke.

- Žrtve još uvijek glasaju za te stranke. Sad imamo inačicu u obliku civilnih društava, koji su sisavci nulte kategorije pa su iz Možemo isisali oko 800 milijuna kuna - rekao je.

Marin Miletić u ime Kluba Mosta pozdravio je najnovije najave iz Njemačke i Velike Britanije za ukidanje svih mjera.

- Ako je ponuđeno cjepivo, nema više opravdanja za mjere, kaže njemački ministar zdravstva. U Velikoj Britaniji se isto najavljuje potpuno otvaranje i suživot s koronom kao gripom. Tko god se želi cijepiti, neka se cijepi, proizvođači tvrde da su 100 posto sigurni od smrti i hospitalizacije, čemu prisila? Mora li Plenković nekome položiti račune, vratiti neke penale - pita se Miletić.

Glavašević je u ime Zeleno-lijevog bloka govorio o obnovi Banovine pročitavši pismo udruge Petrinjsko proljeće, koja ističe kako su organizirali sastanak sa svim zastupnicima šeste izborne jedinice, a na koji nitko osim Glavaševića nije došao.

- Mi nigdje službeni poziv nismo dobili - poručio mu je Mostov Grmoja.

Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina istaknuo je kako razgovarao s premijerom Andrejom Plenkovićem oko problema oboljelih od cistične fibroze i pozvao još jednom i javno da se lijekovi za ovu smrtonosnu bolest stave na listu HZZO-a.

- U susjednoj Sloveniji sva tri lijeka su stavljena na listu, kod nas još nisu odobreni - istaknuo je pročitavši pismo Udruge oboljelih od cistične fibroze.

HDZ-ova Zdravka Bušić naglasila je kako čine sve kako bi se olakšalo državljanima BiH prelazak granice te da Mostov Miro Bulj širi dezinformacije da su Hrvati iz BiH diskriminirani.

- To jednostavno nije točno, nemojte širiti neistine. To su notorne laži. Kolega Bulj je vrijeđao, iznosio neistine o svojim kolegama zastupnicima, tražio od Vlade i Stožera da se ukinu mjere Hrvatima u BiH za prelazak granice, a pri tom govorio da su građani Srbije mogli slobodno ulaziti u Hrvatsku, što doista nije točno - poručila je naglasivši kako je Srbija četiri dana prije BiH došla na zelenu listu EU.

- Budite uvjereni da nitko nije prešao hrvatsku granicu iz Srbiju da nije imao jednu od tri potvrde - rekla je.

Grmoja ju je optužio da laže.

- Od 26. lipnja je otvoreno za ulazak iz Srbije bez ikakvih uvjeta, Bulj je to tražio i za BiH, a vi ste onda ukinuli i iz Srbije, umjesto da ste otvorili Hrvatima iz BiH. Znate kako vas ljudi tamo zovu, gospođo Bušić? Mumijama. Vas troje zastupnika koji ste izabrani iz BiH - poručio joj je pa dobio opomenu jer je i on zlouporabio povredu Poslovnika za repliku.

Zbog rasprave s Jandrokovićem dobio je i drugu opomenu.