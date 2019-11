Assangea ipak neće optužiti za 'lakše silovanje', žele ga Ameri

Švedska tužiteljica u utorak je objavila da neće nastaviti istragu o optužbama za silovanje protiv osnivača WikiLeaksa Juliana Assangea nakon što je provela reviziju dokaza.

Zamjenica glavnog tužitelja Eva-Marie Persson kazala je da su dokazi koje je iznijela podnositeljica tužbe bili smatrani vjerodostojnima i pouzdanima, ali nakon gotovo deset godina sjećanja očevidaca su izblijedjela.

"Provevši obuhvatnu analizu onoga što je utvrđeno tijekom preliminarne istrage, zaključila sam da dokazi nisu dovoljno čvrsti da budu temelj za podizanje optužnice", rekla je novinarima.

Assange je i dalje u britanskom zatvoru: Hoće li ga izručiti u SAD?

Assange (48) niječe sve optužbe, iznesene prvi put 2010. Na odluku o odustajanju od istrage može se podnijeti žalba. Šef Wikileaksa se nalazi u britanskom zatvoru do saslušanja u veljači o izručenju SAD-u koji ga traži zbog 18 točki optužnice uključujući urotu u cilju hakiranja vladinih računala i kršenje zakona o špijunaži.

Prije toga proveo je sedam godina u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu kako bi izbjegao izručenje Švedskoj. Uhićen je u travnju i služi zatvorsku kaznu jer se nije pojavio na sudu koji ga je pustio na slobodu uz jamčevinu.

Miss W: Spolno je općio sa mnom dok sam spavala

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Britanski list Guardian prije skoro deset godine je tvrdio da je u posjedu dokumenata koji prvi put uistinu razotkrivaju detalje optužbi za silovanje i seksualno napastovanje za koje se Assangea tereti u Švedskoj (navodno se radi o policijskom materijalu iz Švedske).

Optužbe su se, prema tadašnjim pisanjima lista, koncentrirali na 10-dnevni period nakon Assangeova dolaska u Švedsku 11. kolovoza i analizira slučajeve dviju žena koje optužuju Assangea, a koje se navode kao 'Miss A' i 'Miss W'.

Miss A je navodno ispričala policiji da je ustupila svoj stan Assangeu kad je nije bilo. Kad se vratila i kad su jednom prilikom ispijali čaj, Assange ju je na silu, unatoč njenom protivljenju, počeo svlačiti i strgao joj je odjeću. Na kraju je popustila i ispričala kako je Assange želio s njom imati spolni odnos bez zaštite. Ispričala je da je mnogo puta pokušavala dohvatiti kondome, no on joj, stiščući joj ruke i noge, to nije dopuštao. Na kraju je ipak popustio, ali je, prema njenim riječima, 'učinio nešto s kondomom' zbog čega je on puknuo (Assange tvrdi da je imao seks s njom, ali da ona nije ništa rekla za kondom te da je ostao u njenom stanu i idući vikend).

Foto: NEIL HALL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Assange je 16. kolovoza otišao s Miss W u njezin stan. Ona tvrdi da on, kad su počeli seksualno općiti, nije želio staviti kondom te da se maknula. Assange je tada, navodno je ispričala, izgubio interes i zaspao. Kasnije tijekom noći su se probudili i najmanje jednom imali spolni odnos. On je, tvrdi, nevoljko pristao staviti kondom. Iduće jutro, nakon što se vratila iz kupnje za doručak, Miss W se, pisao je Guardian, vratila u krevet kraj Assangea i zaspala. Malo kasnije se probudila i shvatila da on spolno opći s njom. Kad ga je pitala je li stavio kondom, odgovorio je da nije. Ona mu je na to, stoji u materijalima, rekla da mu je bolje da nema HIV, na što je on rekao 'naravno da nemam', ali i da se 'ne mora zamarati' s tim da mu to kaže 'još jednom' jer je 'cijelu noć govorila o kondomu'.

Miss A i Miss W su kasnije, među ostalim, pokušale kontaktirati Assangea da ide na testiranje i međusobno su se čule.

Assange je bio optužen za 'lakše silovanje'

Na saslušanjima spominjalo se, pisao je list, da se Assangea tereti, među ostalim, da je imao seks s jednom od žena bez kondoma dok je ona spavala (ni u jednoj od optužbi koje su se spominjale izrijekom se ne navodi riječ 'silovanje').

Prema švedskom zakonu, prenosio je tada Guardian, upravo ta optužba spada u kategoriju silovanja. Švedski zakon, kako je objašnjavao Assangeov odvjetnik, navodi tri kategorije silovanja: 'teško silovanje', 'normalno silovanje' i 'lakše silovanje'. Za prvu kategoriju maksimalna kazna je 10 godina, a posljednja kategorija nema minimalne kazne. Slučaj Miss W navodno spada u tu treću kategoriju.