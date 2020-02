Ateisti ne smiju u lože masona, homoseksualce u Red primaju

Ono što je masonima cijelog svijeta svetinja, a to su tajnost i diskrecija, u u našoj zemlji je nemoguće imati. Hrvatskim masonima-amaterima uspjelo je ono što nije nikome uspjelo u 300 godina, jedan je to od komentara na društvenim mrežama, nakon nevjerojatne javne svađe dvojice masona, bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i meštra druge masonske lože, Nikice Gabrića.

Masoni su posljednjih dana u Hrvatskoj od materijala za ljubitelje teorija zavjera postali top-tema koja puni naslovnice novina i portala.

Slobodni zidari su jedna od najmisterioznijih i najkontroverznijih vjerskih skupina na svijetu. Masoni postoje stoljećima, a ako je vjerovati glasinama, njihova organizacija djelovala je u tajnosti još i dulje. Bez obzira na stvarnost, špekulacije su popularna ljudska razonoda. A nigdje to nije točnije nego u špekulacijama s polumitovima o masonima.

Zato što svoje tajne obrede prenose s generacije na generaciju u tajnosti, teško je znati što je još uvijek aktualno, a koje obrede su modernizirali ili ukinuli.

Kako piše portal Listverse, ovih deset stvari trebate uzeti s određenom zadrškom jer je i dalje gotovo nemoguće točno opisati što se događa na njihovim tajnim sastancima.

10. Neće istinito svjedočiti jedni protiv drugih

Slobodnim masonima strogo je naređeno da ne smiju istinito svjedočiti protiv nekog drugog masona na suđenju. Priznaju da je to krivokletstvo, ali njima je veći grijeh ne zaštiti svog prijatelja iz masonske lože.

9. Imaju tajno rukovanje

Većina masona će negirati u javnosti, ali poznato je da imaju tajne načine rukovanja. Navodno postoje i tajne fraze koje će masoni izgovoriti kad su u opasnosti. Legenda kaže da je i osnivač mormonstva, Joseph Smith, na samrti izgovorio tu tajnu frazu.

8. Imaju nekoliko tajnih lozinki

Jedna od najgore čuvanih tajni masona je postojanje tajnih šifri. Međutim, čak i takve tajne imaju svoje tajne. Naime, javnost živi u uvjerenju da imaju samo jednu tajnu lozinku, ali činjenica jest da ih imaju nekoliko i njihova upotreba ovisi o prigodi u kojoj se koristi. Budući su najtajniju lozinku bili podijelili među nekoliko visokih masona pa je svatko znao tek jedan dio, našli su se u velikim problemima kada je jedna osoba ubijena. Danas tek rijetki znaju što se na kraju dogodilo s tom najtajnijom tajnom masona.

7. Ritualna omča

Rituali pristupanja masonima često sadrže omču za vješanje. Iako sami masoni kažu da su to prekrasne ceremonije, nije jasno zašto bi koristili omču. Oni kažu da to predstavlja pupčanu vrpcu koja na najintimniji način povezuje sve pripadnike, ali morate priznati da je to ipak jako neobično.

Foto: Dreamstime

Slobodni zidari vjeruju da istok predstavlja ponovno rođenje. Masonske lože grade se ili na istoku ili na zapadu kako bi mogli iskoristit sunčevu energiju u svoje potrebe.

5. Ateistima pristup zabranjen

Ateistima je nemoguće postati član masonske lože. Prvi uvjet za pristupanje slobodnim zidarima je vjerovanje u neku višu silu. Kažu da nije bitno u koju višu silu netko vjeruje i dopuštaju pojedincima slobodu vjerovanja. S druge strane, tradicionalno ostracizirane grupe kao što su to homoseksualci, nemaju bilo kakvih problema s primanje u lože.

4. Pokušavaju kontrolirati politiku i financije

Službeni utjecaj masona je i dalje kvalitetno zataškan. Pretpostavlja se da ih ima više od pola milijun samo u Engleskoj i da kontroliraju vlasti i banke. Čak i bolnice i sveučilišta se često nađu pod kontrolom masona.

3. Američki novac nosi njihov simbol

Ako ste ikad imali priliku pažljivije pogledati američke novčanice mogli ste vidjeti simbol svevidećeg oka iznad piramide. To je simbol slobodnih zidara, a latinski moto ispod simbola se često prevodi kao "novi svjetski poredak". Lingvisti pak kažu da je prikladniji prijevod: "Nova era svjetske povijesti" zato što su predvidjeli da će SAD imati takav utjecaj na svijet.

2. Anders Breivik bio je masona

Okorjeli desničar i masovni ubojica bio je član lože Svetog Olafa u Oslu. Kolege su ga promptno isključile iz lože, ali u javnosti su se povele i rasprave o njegovom utjecaju na ložu i koliko je zapravo bio aktivan u masonima.

1. Odigrali ključnu ulogu u istraživanju svemira

Neki kažu da masoni žele preuzeti svijet, ali barem neki masoni su se okrenuli prema nebesima i prema Mjesecu. Neki astronauti, kao što je to bio Buzz Aldrin, nisu se sramili priznati da su masoni. Priča se i da je Aldrin nosio masonsku zastavu do Mjeseca i natrag.

Tema: Hrvatska