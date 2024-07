Atmosferski fizičar: 'Pucanje s raketama je kao da čovjeku s metastazama dajete čaj...'

Oluje su sad jače i intenzivnije nego prije pedesetak godina. To je već dokazano za Mediteran i šire područje, rekao je profesor Branko Grisogon, atmosferskim fizičarem koji je gostovao na RTL-u.

Komentirao je i je li tuča koja pada, i u doslovno 20 minuta uništi sve pred sobom češća ili veća.

- Energetski je veća, odnosno jača. Ne mora biti češća jer je puno sitnih malih zrna, kao što je bilo prije i kad su rakete možda i nešto učinile vrijedilo je prije. Sada su ta zrna progresivno sve veća i one čine ono eksponencijalno jaču štetu. Lani je oboren rekord u Hrvatskoj od 13 centimetara promjera tuče za vrijeme superćelijskog kumulonimbusa 19. srpnja - rekao je.

Uragan na Karibima uništavao je sve pred sobom, a je li takvo nešto moguće u Hrvatskoj?

- U principu nije zato što mi nemamo tako veliko otvoreno more, odnosno ocean tih visokih temperatura. Međutim, postoje bebe uragani u Mediteranu, a izgleda da postoje i kao male ćelije nad Jadranom, što smo mi počeli neslužbenu nazvati nazivati Adicani koji se događaju na vrlo toplom moru u odnosu na okoliš - rekao je Grisogon.

- One se mogu tek nekoliko dana unaprijed najaviti zato što imaju manju prostornu i vremensku skalu. Tropske oluje tipa uragana traju nekoliko tjedana i veće su po površini. Drugačije se gibaju , naše su sasvim drugog tipa i manje su, ali se treba prilagoditi onda i u poljoprivredi i u građevinarstvu. Mi imamo niz mjera koje treba poduzeti da ljudima ne stradaju ovako krovovi i zgrade - dodao je.

Komentirao je i problem oko protuzračne obrane.

- Da, li je dovoljno znanstveno dokazano da to pomaže jer to utječe samo na jedan mali segment tih oblaka, a to je tzv. mikrofizika. Ali ne utječe na turbulenciju i ne utječe na srednji vjetar. Ne utječe na razvijanje vrtložnih sati u tim oblacima. Raketa ne može ništa napraviti oko tevrtložnosti. Pucanje tih raketa vam je slično kao da date čovjeku koji ima metastaze da mu date antibiotik, jedan fini čaj i očekujete da ozdravi - rekao je.

Ipak, neke od zemalja koriste rakete protiv tuče. Jesu li to provjerljivi rezultati u kojima oni govore da su spriječili tuču da su ne znam nešto napravili?

- To su gotovo ne provjerljivi rezultati. To je moguće na vrlo skupi način sa super finim numeričkim simulacijama ili ponovnim mjerenjima, a u prirodi mi ne možemo ponoviti mjerenja jer mi živimo u našem laboratoriju koji se zove zemlja i tako da mi to ne možemo provjeriti. U redu je da neke privatne firme to rade na nekim lokalitetima gdje smatraju i gdje misle i vjeruju da to može pomoći, ali općenito struka to ne podržava. Jer i kad god oni budu išli i pucati, oni imaju jednu ruku s figom u džepu jer ne smiju paliti bilo kad i bilo gdje zbog letenja, zbog aviona o mora imati kontrolu leta i ne znaju točno nikada ni gdje je točno opaliti u oblak - kaže.

Komentirao je i zagađenje okoliša zbog ispaljivanja raketa.

- Svakako svakako bilo koje ekstra onečišćenje, kojeg mi proizvodimo jako puno je štetno. To je vrlo osjetljiva stvar i mi na nekim mjestima možemo proizvesti olujno nevrijeme i tuču gdje nismo to planirali - rekao je.

Poslao je poruku svima koji način zaštite vide u raketama.

- Praznovjerje ne pomaže. Svakako treba pomoći ljudima. Vlast se treba sasvim drugačije organizirati, vidjeti gdje se mogu nabaviti mreže za manje poljoprivredne površine, drugačije graditi, drugačije krovove stvarati, drugačije odvode za vodu, ,ad dođe do bujičnih poplava, treba se tu moći postaviti. Naši standardi su zaostali. Mi pokušavamo starim metodama od prije pedeset i sto godina rješavati probleme koji mi meteorolozi najavljuju već dosta dugo. Sad u 21. Stoljeću to su zastarjele metode - rekao je.