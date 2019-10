Atraktivna Sunita prišuljala mu se s leđa i izrešetala ga?

Nakon što se u petak navečer predala policiji u Turbetu, Sunitu Hindić-Bošnjaković (21), osumnjičena za ubojstvo Nine Ivankovića (55), vlasnika motela “Villa Ivanković” u mjestu Buna kraj Mostara, ispituju policajci Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Mostar je dovezena s nogama u gipsu jer na obje noge ima lomove.

Podsjećamo, Sunita Hindić Bošnjaković policiji se, pak, predala u Turbetu kraj Travnika nakon cjelodnevne potrage.

Policija je u petak prvo blokirala kvart u kojem živi, a kako su sumnjali da je pobjegla prema Sarajevu, blokirali su i pristupne prometnice.

- Dotična je često dolazila u vilu. Koja je bila svrha njezina posjeta, ne znamo, ali smo je gotovo svakodnevno viđali - rekli su mještani Bune za BiH medije. Kako piše Dnevni Avaz, djevojka je od ranije poznata po nasilničkom ponašanju. Naime, početkom svibnja napala je Hrvata A. P., koji je sve prijavio policiji.

Sumnja se na prostituciju

Nakon što su joj policajci zbog toga uručili prekršajni nalog, nasrnula je na njih, a i inače je, kako se saznaje, prilično temperamentna. Počastila ih je i bujicom pogrdnih riječi. U policiji je tako evidentirana i zbog napada na djevojku iz Ljubuškog te se govori kako ju je pretukla. Inače, hvalila se u srpskim medijima da je trudna te da je otac djeteta srbijanski folk pjevač Stefan Jakovljević i da ju je on navodio na prostituciju. Iako nam to nije nitko službeno potvrdio, mještani ovog malog hercegovačkog mjesta kažu kako je i do njih došla takva informacija. Za elitnu prostituciju Sunitu su optuživale srbijanske starlete, no ona je sve negirala i rekla da su one samo ljubomorne.

Nino Ivanković je ubijen u petak ujutro hicima iz vatrenog oružja u svojemu motelu, a kako se neslužbeno saznaje, ubijen je s leđa. Pored njega policija je pronašla pištolj. Na mjestu zločina uhitili su muškarca te potom krenuli u potjeru za bivšom misicom Hercegovačko-neretvanske županije, Sunitom Hindić Bošnjaković. Policajci su, naime, imali jake indicije da je ona sudjelovala u zločinu.

Faktor.ba piše, pozivajući se na izvor blizak istrazi, da Hindić-Bošnjaković tvrdi kako nije imala namjeru ubiti Ivankovića. U svoju obranu je navodno kazala da je splet okolnosti doveo do tragičnog događaja. Također se doznaje da je tijekom bijega polomila obje noge pa joj je stavljen gips.

Imala je pomagača

- Ne obraćam pažnju na priče onih koji mi predlažu da zbacivanjem krpica na sebe skrenem pozornost javnosti. Nudili su mi i više od 1000 eura da se fotografiram gola ili čak da glumim u nekom erotskom ili pornofilmu. Takvo što mi ne treba. ne zbog toga što ne bih imala što pokazati, nego zato što na takav način ne želim graditi karijeru. Novci, bez obzira kako brzo dođu, tako brzo se i potroše. No ono zbog čega bih sutra mogla hodati pognute glave ostalo bi za sva vremena - rekla je svojedobno 21-godišnjakinja za Expresstabloid.

Na svojem Facebooku citirala je i Dostojevskog: “Prava istina se uvijek čini nevjerojatna. Da bi istina ispala vjerojatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade”.

Zašto je pobjegla s mjesta zločina i zašto se nije odmah predala, morat će reći policiji.

Obdukcija ubijenog Nine Ivankovića obavljena je u subotu, a nakon nje bit će poznato više detalja o zločinu. Je li to bio zločin iz strasti ili nešto drugo pokazat će istraga.

Inače, Sunita Hindić-Bošnjaković poznata je po polugolim fotografijama, a okušala se i u glazbi te je snimila nekoliko pjesama. Policija pretpostavlja da je imala pomagače u zločinu.