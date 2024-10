Au, ludo vrijeme! Pogledajte što čeka Hrvatsku drugi tjedan

Nakon što se raziđe ova klasična jesenska magla, pojavit će se ne tako klasične temperature za ovo doba godine! Istramet je objavio prognostičke karte za početak sljedećeg tjedna. Na njima se vidi temperatura zraka na dva metra visine. Čini se da nas čekaju temperature preko 20 stupnjeva. Još se stignete i okupati!

Foto: Istramet

Foto: Istramet

Foto: Istramet

HRVATSKA DANAS

Na krajnjem istoku i jugu pretežno sunčano, drugdje umjereno oblačno. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niska naoblaka koja će se lokalno zadržati i do sredine dana. Vjetar slab, ponegdje u središnjim i gorskim predjelima umjeren jugozapadni, a uglavnom na srednjem Jadranu i jugoistočni. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 °C, toplije od prosjeka za doba godine, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

HRVATSKA SUTRA

Pretežno sunčano, no ujutro će mjestimice biti magle i niskih oblaka. Magle će biti i na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu. Vjetar slab, na moru i umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 7 do 11, na Jadranu između 12 i 16 °C. Najviša dnevna od 18 do 23 °C, uz dugotrajniju maglu ponegdje i niža.

Foto: DHMZ