Australija: Društvene mreže će plaćati milijune eura ako ne uspiju spriječiti pristup djeci?

Društvene mreže mogle bi biti kažnjene s više od 30 milijuna eura ako ne uspiju spriječiti pristup djeci na svoje platforme, prema novim zakonskim odredbama koje su u četvrtak predložene u australskom parlamentu. Zakon bi prisilio društvene mreže da poduzmu korake kako bi spriječile osobama mlađim od 16 godina pristup platformama kao što su X, TikTok, Facebook i Instagram. Ako to ne učine, dobile bi kazne do gotovo 50 milijuna australskih dolara. Australija planira isprobati sustav provjere dobi koji može uključivati ​​biometriju ili državnu identifikaciju kako bi se provela dobna granica za pristup društvenim mrežama što je među najstrožim kontrolama koje je do sada nametnula neka zemlja.

Prijedlogom ne bi postojala izuzeća uz pristanak roditelja niti izuzeća za već postojeće račune.

Predloženi zakon također bi uključivao snažne odredbe o privatnosti koje od tehnoloških platformi zahtijevaju brisanje svih prikupljenih podataka o provjeri dobi.

"Ovo je značajna reforma. Znamo da će neka djeca pronaći zaobilazna rješenja, ali šaljemo poruku društvenim mrežama da počiste", rekao je premijer Anthony Albanese.

Ministrica komunikacija Michelle Rowland rekla je u četvrtak da su društvene mreže odgovorne za "sigurnost i mentalno zdravlje" Australaca.

"Za previše mladih Australaca društvene mreže mogu biti štetne. Gotovo dvije trećine Australaca u dobi od 14 do 17 godina gledalo je iznimno štetan sadržaj na internetu, uključujući zlouporabu droga, samoubojstvo ili samoozljeđivanje", rekla je ministrica.

"Zakon stavlja teret na društvene platforme, a ne na roditelje ili djecu, da osiguraju postojanje zaštite", rekla je.

Albanese je rekao da će djeca imati pristup porukama, online igrama i uslugama povezanim sa zdravljem i obrazovanjem, kao što su platforma za podršku mentalnom zdravlju mladih Headspace i Alphabetova Google učionica i YouTube.

Nekoć slavljene kao sredstvo povezivanja i informiranja, društvene mreže okaljane su internetskim nasiljem, širenjem ilegalnog sadržaja i tvrdnjama o miješanju u izbore.

Ako predloženi zakon prođe, tehnološke platforme dobile bi jednogodišnji rok da osmisle kako implementirati i provesti zabranu.

Društvene mreže rekle su da će se pridržavati novog zakona, ali su upozorile vladu da ne djeluje prebrzo i bez odgovarajućih konzultacija.

Analitičari su također izrazili sumnju da bi bilo tehnički izvedivo provesti strogu dobnu zabranu.

Katie Maskiell iz UNICEF-a u Australiji izjavila je u četvrtak da predloženi zakon neće riješiti zaštitu sve djece i da treba učiniti mnogo više.

Dodala je da zakoni riskiraju guranje mladih ljudi na "tajne i neregulirane internetske prostore".

Nekoliko drugih zemalja postrožilo je pristup djece društvenim mrežama.

Španjolska je u lipnju donijela zakon kojim se zabranjuje pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina.

Francuska je prošle godine predložila zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina, no korisnici mogu izbjeći zabranu uz pristanak roditelja.

Sjedinjene Države već desetljećima zahtijevaju od tehnoloških kompanija da traže pristanak roditelja za pristup djece mlađe od 13 godina.

A u američkoj saveznoj državi Floridi djeci mlađoj od 14 godina bit će zabranjeno otvaranje računa na društvenim mrežama prema novom zakonu koji bi trebao stupiti na snagu u siječnju.