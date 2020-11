Australska aviokompanija traži od putnika obavezno cijepljenje

Australska aviokompanije Qantas objavila je kako će putnici prije leta morati dokazati da su cijepljeni protiv korona virusa...

<p>Voditelj australske aviokompanije <em>Qantas,</em> Alan Joyce izjavio je kako će dokaz o cijepljenju protiv koron avirusa biti obavezna stavka mnogih aviokompanija, prenosi <a href="https://www.ladbible.com/news/news-qantas-ceo-says-coronavirus-vaccine-will-be-necessary-to-fly-20201123">LAD BIBLE</a>. </p><p>Joyce je već prethodno izjavio da se zračni promet neće u potpunosti nastaviti sve dok ne bude dostupno cjepivo za osoblje i putnike, no sada je naglasio kako će ono postati obveza svih koji planiraju putovati.</p><p>- Tražiti ćemo od putnika potvrdu o cijepljenju protiv koronavirusa ako žele letjeti našom aviokompanijom. To će se posebno odnositi na međunarodne putnike koji dolaze izvan Australije. Pričajući s kolegama iz ostalih aviokompanija, zaključujem da će to postati nešto što će se sve više tražiti. - rekao je Joyce.</p><p>Ako se cjepivo pokaže uspješnim, Joyce smatra da će međunarodni letovi biti ponovno regularni do kraja 2021. godine, no zaključuje kako su sada oni nemogući zbog povećanog broja zaraza u cijelom svijetu.</p><p>- Nažalost, s ovakvim brojkama zaraze koronavirusom u SAD-u i Europi, letovi su još uvijek u stanju mirovanja prema ostatku svijeta, dok se unutar Australije provode kao i uobičajeno. - dodao je Joyce</p><p> </p>