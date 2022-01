Broj novozaraženih u posljednja 24 sata u Austriji je doživio svoj vrhunac. Novozaraženih je 17.006, a preminulo je 10 ljudi.

U vrlo kratkom vremenu broj zaraženih u Austriji naglo je porastao te se skoro utrostručio. U prvom tjednu siječnja zabilježeno je oko 3.000 novih slučajeva. Početkom škole, nakon zimskih praznika, 10. siječnja, novozaraženih je bilo 10.804, a preminulo je sedmero ljudi. Jučer je bilo 11.516 slučajeva i 17 preminulih.

Četvrti val nadmašio je sve prethodne prije Adventa kada je rekordan broj zaraženih bio 15.809.

Prema trenutnom predviđanju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), više od polovice Europljana vjerojatno se zaraziti omikronom u sljedeća dva mjeseca.

Čak se i austrijski kancelar Karl Nehammer povukao u petak u karantenu zbog zaraze. Jučer se putem videa obratio građanima i rekao da se osjeća dobro, ima omikron varijantu uz manje simptome. Naglasio je da je tri puta cijepljen te pozvao sve građane koji još nisu cijepljeni da odu po svoju dozu.

Zakon o obaveznom cijepljenju tek od travnja

Plan o zakonskom uvođenju obaveznog cjepiva od 1. veljače zvuči jednostavno: građani imaju vremena da se cijepe najkasnije do 15. veljače. Svi oni koji to do tada ne učine i ne upišu cijepljenje u evidenciju automatski će od 1. travnja dobiti kaznu od nekoliko tisuća eura. Međutim baza podataka će tehnički biti uspostavljena tek u travnju. Usporedba podataka unaprijed neće biti moguća.

Prema riječima epidemiologa Geralda Gartlehnera, zakonsko uvođenje cijepljenja protiv korone bi se trebalo ponovno preispitati nakon omikronskog vala. On tvrdi da će se nakon njega postići razina prirodnog imuniteta u populaciji kakav nije bio nikada do sada.

Austrijski policajci o demonstracijama: Želimo biti prijatelji i pomagači građanima!

No, u Austriji su najveću buku posljednjih dana digli policajci. Njih 600 tvrdi da im je dosta biti prijetnja građanima koji demonstriraju. Uputili su otvoreno pismo koje objašnjava njihove stavove na pet stranica direktno ministru unutarnjih poslova Gerhardu Karneru.

S obzirom na najavljeno obvezno cijepljenje, policajci tvrde da su uočili podjelu unutar policije. Necijepljenim policajcima “prijetilo bi se disciplinskim mjerama i prijavama”.

- Želimo biti 'prijatelji i pomagači' stanovništvu, a ne ugrožavati ih u pretežno mirnim demonstracijama do kojih dolazi zbog sve većeg nezadovoljstva prema političkim odlukama - piše u zaključku.

Policijski sindikat se s druge strane za "Puls24" ogradio od nezadovoljnih policajaca. Kaže kako očekuje da će policija ispuniti kvotu od 90 posto cijepljenih službenika.