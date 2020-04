Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema riječima 33-godišnjeg premijera Sebastiana Kurza, manji dućani, površine ne veće od 400 kvadratnih metara, te prodavaonice s građevinskim i vrtnim materijalima i opremom će od 14. travnja ponovo biti otvorene, uz pridržavanje strogih higijenskih standarda.

Potom će od 1. svibnja moći ponovo raditi sve prodavaonice, trgovački centri i frizeri, dok će hoteli i restorani ostati zatvoreni najmanje do sredine svibnja. Ograničenje kretanja ostaje na snazi do kraja travnja, a škole će ostati zatvorene do sredine svibnja.

Kurz se pohvalio da je Austrija reagirala na epidemiju brže od većine ostalih zemalja, što joj omogućuje da ranije otvori trgovine.

- Žurne i restriktivne mjere nam omogućuju da iz krize izađemo brže, ali samo ako ih nastavimo provoditi i ako ostanemo ujedinjeni kao do sada - rekao je Kurz.

Foto: Leonhard Foeger

- Austrija će, što se tiče nošenja maski za lice, produljiti obvezu korištenja maski u supermarketima, a biti će obvezna i u ostalim dućanima i javnom prijevozu - rekao je ministar zdravstva Rudolf Anschober (59).

Vlada je također utrostručila iznos novca za tvrtke koje uvode skraćeno radno vrijeme kako bi im smanjila financijski teret tijekom krize s koronom, a radi se o iznosu od tri milijarde eura.

Radi se o tome da zbog smanjivanje plaća radnici rade manji broj sati, a gubitak im djelomično nadoknađuje vlada. Skraćivanje radnog vremena je u Austriji spasilo oko 400.000 radnih mjesta.

Austrija ima oko 12.000 zaraženih od novog koronavirusa, a od oboljenja Covid-19 je umrlo 200 pacijenata. Inače, Kurzov ured je objavio da je moguće koristiti i maramu ili šal umjesto kirurške maske.