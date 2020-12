Jo\u0161 ju\u010der, nakon potresa austrijska Savezna ministrica za nacionalnu obranu\u00a0Klaudia Tanner\u00a0je sazvala hitan sastanak i ponudila slanje specijalne jedinice\u00a0AFDRU\u00a0 (Austrian Forces Disaster Relief Unit) na podru\u010dje Siska i Petrinje.

-\u00a0\u00a0Ministrica oru\u017eanih snaga Klaudia Tanner je ponudila pomo\u0107, ali Hrvatska je nije prihvatila. AFDRU je posebna jedinica za pomo\u0107 u katastrofama, a sastoji se od stru\u010dnog medicinskog osoblja, vrhunskih kirurga, osoblja za oporavak te vodi\u0107a sa psima traga\u010dima. Sveukupno sto pripadnika koji imaju mogu\u0107nost upravlja\u010dkog i opskrbnog \u00a0fokusa, kao i operativnog elementa koji se sastoji od spa\u0161avanja i oporavka, otkrivanja, dekontaminacije, obrade pitke vode i dodatnih radnji ovisno o situaciji \u2013 rekao je za 24sata bojnik\u00a0Markus Matzhold\u00a0iz centra za informiranje austrijske vojske isti\u010du\u0107i da je AFDRU jo\u0161 u stanju pripravnosti.

Iz velike \u017eelje da pomognu, austrijske vojne postrojbe su organizirale slanje 80 kontejnera s grijanjem. Kapacitet im je sveukupno 640 ljudi, 8 osoba po kontejneru.

-\u00a0\u00a0Pohranjeni su u vojarni i trenutno se utovaruju. Proces utovara \u0107e zavr\u0161iti tijekom no\u0107i i uz pratnju vatrogasnih postrojbi \u0107e biti prevezeni do potresom pogo\u0111enog podru\u010dja u Hrvatskoj - \u00a0rekao je Markus Matzhold isti\u010du\u0107i da kontejneri sti\u017eu iz vojarni u \u0160tajerskoj i Donjoj Austriji.

Ina\u010de, Vlada Republike Hrvatske uvijek donosi Odluku o tra\u017eenju me\u0111unarodne pomo\u0107i sa specifikacijom potreba, \u0161to utje\u010de na selekciju ponuda izvan granica.

Jens Laerke, glasnogovornica iz UN-ovog ureda za koordinaciju humanitarnih pomo\u0107i (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) istaknula nam je kako je u kontaktu s vlastima civilne za\u0161tite u Zagrebu te da je UN spreman podr\u017eati odgovor na potres u Hrvatskoj ako je potrebno.

-\u00a0\u00a0U ovom trenutku nije upu\u0107en zahtjev za UN-om. Vlada Hrvatske zatra\u017eila je pomo\u0107 u naturi od Europske unije putem Mehanizma Unije za civilnu za\u0161titu (Union Civil Protection Mechanism) \u2013 rekla je Laerke za 24 sata dodaju\u0107i da UN nastavlja pomno pratiti situaciju dok vlasti provode procjene u pogo\u0111enim podru\u010djima s vi\u0161e operativnih timova.

Kako je organizirana procedura pri primanju pomo\u0107i iz inozemstva

Iz ravnateljstva Civilne za\u0161tite doznajemo vi\u0161e o procesu dobivanja pomo\u0107i iz inozemstva. Kada se dogode velike nesre\u0107e ili katastrofe zbog kojih Republika Hrvatska treba pomo\u0107 iz inozemstva tada Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o tra\u017eenju me\u0111unarodne pomo\u0107i sa specifikacijom potreba, navodi Arabela Vahtari\u0107 iz ravnateljstva civilne za\u0161tite pri MUP-u.\u00a0

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne za\u0161tite kao zakonom odre\u0111eni koordinator primanja i pru\u017eanja pomo\u0107i u katastrofama potrebe dostavlja u EU preko Mehanizma unije za civilne za\u0161titu. Europski centar za koordinaciju pomo\u0107i obavje\u0161tava sve dr\u017eave \u010dlanice Mehanizma o na\u0161im potrebama i povratno nas izvje\u0161tava o ponudama.

Ukoliko ponudu prihvatimo, tada Ravnateljstvo civilne za\u0161tite u direktnom kontaktu sa predstavnicima dr\u017eava \u010diju pomo\u0107 primamo dogovara vrijeme dolaska, mjesto prelaska granice i mjesto prihvata pomo\u0107i te priprema svu dokumentaciju koja je potrebna da bi se pomo\u0107 primila, kao i detalje vezane za olak\u0161avanje prelaska granice i ne pla\u0107anja cestarina u RH. Ukoliko je potrebno pru\u017eamo logisti\u010dku podr\u0161ku i predstavnicima dr\u017eava koji pomo\u0107 dovoze u smislu smje\u0161taja i prehrane.

Isti je postupak i prilikom primanja bilateralne pomo\u0107i koja se mo\u017ee ponuditi direktno iz sli\u010dnih slu\u017ebi u drugim dr\u017eavama ili preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova.