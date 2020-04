Austrija se vraća u normalu, novost su dućani s maskama

Ispred velikih vrtnih i graditeljskih centara su stajale kolone ljudi duže od 200 metara. Mjesto viška u kvadratu dućana tražilo se i ispred dućana s tenisicama koji su imali sezonsku rasprodaju.

Onaj tko se ne pridržava mjera koje propisuju jednog čovjeka na 20 metara kvadratnih riskira kaznu od 3.600 eura.

Minus 6,7 milijardi eura u četiri tjedna

Od trgovine mobilnim telefonom do optičara do trgovine odjeće i obuće, mjere su ukinute za sve male dućane kojima veličina ne prelazi 400 kvadrata. Uz ponovno otvorenje već postojećih dućana neki su i po prvi puta otvorili svoja vrata. Radi se o sasvim novom obliku dućana koji u ponudi imaju samo opremu namijenjenu za zaštitu od korona virusa uključujući različite maske, rukavice, dezinfekcijska sredstva te zaštitna odijela. Posebno su tražene maske za djecu, a samo jedan komad iznosi 29,90 eura. U izlozima DYI dućana maske za zaštitu usta i nosa su odjednom ‘hit’ asortiman. Cijene variraju o materijalu i kreativnosti pa se recimo za 22 eura mogu dobiti dvije.

Foto: Privatna arhiva

Ekonomska klima u Austriji osjetno se promijenila od nastupanja strogih restrikcija. Prema izvješćima studije ‘Agenda Austria’ protekla četiri tjedna su donijela gubitak od 6,7 milijardi eura. Na Zavodu za zapošljavanje (AMS) prijavljeno je više od pola milijuna ljudi.

Maske i minimalno metar distance između ljudi su obvezna pravila u dućanima te javnom prijevozu. Sve one koji krše pravila policija će kazniti sa 25 eura za nenošenje maske te 50 eura za ne držanje razmaka.

Foto: Reuters

Danas su se također ponovno otvorili gradski parkovi, no na ulazima su postavljeni čuvari koji nadziru fluktuaciju ljudi te držanje distance između njih. U narednih nekoliko tjedana, oko polovice svibnja, s radom će početi škole i vrtići, a fakultetska nastava će se održavati isključivo online do kraja semestra. Sredinom svibnja vrata će otvoriti restorani i barovi, a javna događanja te okupljanja ostaju zabranjeni sve do kraja lipnja.

U Austriji je korona virusom zaraženo 14.185 ljudi, 384 ljudi je preminulo, a 7.633 je ozdravilo. Od toga je 1.002 hospitaliziranih, a 243 čovjeka su smještena na odjelu za intenzivnu njegu.