U Austriji je od nedjelje u ponoć na snazi lockdown za sve necijepljene starije od 12 godina. On bi trebao trajati do 24. studenog. Tamošnje vlasti to su odlučile kako bi spriječile raspad zdravstvenog sustava.

Uživo iz Austrije

Odbor Nacionalnog vijeća, donjeg doma austrijskog parlamenta, trebao bi odlučiti o novoj uredbi u nedjelju navečer, što bi trebala biti tek formalnost.

Svi koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli koronu neće smjeti napuštati svoje domove osim pod određenim okolnostima.

Od pravila bi se izuzeli oni koji obavljaju prijeko potrebne poslove, koji odlaze na posao, izlaze radi vlastitog tjelesnog i duševnog zdravlja ili zbog „osnovnih vjerskih potreba”.

Zatvaranje se ne odnosi na djecu mlađu od 12 godina.

Ovo se odvija samo nekoliko dana nakon što je Austrija već postrožila mjere u borbe protiv četvrtog vala zaraza. Austrija je u subotu zabilježila više od 13 tisuća novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je dosad najveći broj novih slučajeva u toj zemlji.

Tjedna incidencija, odnosno učestalost pojavljivanja koronavirusa na 100.000 ljudi narasla je na 814,6.