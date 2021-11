Od danas je u Austriji na snazi 2G pravilo. To znači da u rekreativnim aktivnostima mogu uživati samo cijepljeni i oni koji su se oporavili od koronavirusa. Restoranima, kafićima, frizerskim salonima, salonima za masažu, sportskim centrima, kazalištu te ostalim kulturno-društvenim događanjima necijepljeni nemaju više dozvoljen pristup.

Negativan test više ne otvara vrata. Također više ne mogu nikoga posjetiti u bolnicama i staračkim domovima. Uz predočenje redovitog negativnog testa mogu samo na posao i u kupovinu. Za sve one koji su se pitali tko će vršiti ovako stroge kontrole odgovor je: policija!

Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer je rekao kako je do sada pronađeno oko 500 lažnih potvrda. Gostu koji prekrši pravila prijeti administrativna kazna do 500 eura, a pružateljima usluga do 3600 eura. Ista visina kazne je također predviđena za zaposlenike i poslodavce po pitanju 3G pravila na poslu. Na poslodavcu je da provodi redovite provjere.

Policija je već dugi niz mjeseci opterećena zbog koronavirusa, ali spremno pruža podršku zdravstvenim vlastima, rekao je ministar unutarnjih poslova Nehammer.

U sljedećih nekoliko dana će povećati kontrole. Uz 4000 policijskih službenika u ophodnji, 800 njih će preuzeti poslove kontrole 2G pravila. Nehammer je ozbiljno izrekao upozorenje: krivotvorenje Zelene propusnice je teško kazneno djelo – krivotvorenje isprava.

- Zajednički smo dužni osigurati da kapaciteti kreveta na odjelima intenzivne njege u Austriji ne budu preopterećeni – zaključio je ministar unutarnjih poslova.

Pritisak koji je novim mjerama zaštite od korona virusa donijela vlada rezultirao je gužvama na lokacijama za cijepljenje. Neki su termin dobili tek u prosincu. Međutim, onih nekoliko tisuća koji su sada cijepljeni predstavljaju epidemiološko olakšanje tek najranije za šest do sedam tjedana. Do tada se očekuje katastrofa u bolnicama. Salzburg trenutno ima samo 2 slobodna kreveta na odjelu za intenzivnu njegu, a u Tirolu je njih 6. Beč ima najveći broj raspoloživosti, njih čak 278.

U Austriji su danas sveukupno bila zauzeta 377 kreveta intenzivne njege, 12 više nego u nedjelju. 1625 pacijenata zahtijeva bolničko liječenje, a bilježi se povećanje od njih 87 u posljednja 24 sata. Danas je zabilježeno 8178 novozaraženih osoba.