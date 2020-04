'Austrijanci žele doći na ljeto, a razgovarat ću i sa Slovencima'

U emisiji U mreži prvog HRT-a gostovali su ministar turizma Gari Capelli, direktor Hrvatske udruge turizma i bivši ministar Veljko Ostojić te ugostitelj Vedran Jakominić.

- Mi ćemo u sljedećih tjedna dana imati pripremljene platforme. Ministri turizma EU potvrdili su sastanak na kojem ćemo razgovarati. U sljedećih 15 dana će se vrlo puno toga dogoditi. Neću prejudicirati. Te restrikcije koje imamo su prepoznate i ljudi žele doći u Hrvatsku na more. To je naša prednost. Sve nam se vraća u pozitivnom smislu. U nekim zemljama se ne kontrolira situacija - kaže Capelli.

- Idemo u gospodarske mjere, sve smo u detalje pripremili, razgovarat ćemo s epidemiolozima. Uvijek postoje razna mišljenja, mislim da ćemo tijekom petog mjeseca početi realizaciju. Za početak neće biti više isto kao što je bilo prije godinu dana. Svugdje u Europi je strah što s kafićima i restoranima - rekao je.

- Uz određene mjere, više dezinfekcije, udaljenost od dva metra, to su neke zemlje uvele, na neke stvari ćemo se morati naviknuti. Ići ćemo iz dana u dan. Dali smo gospodarske mjere, zadržali smo radnu snagu koliko toliko, zadržali smo epidemiološku situaciju. Sada već i sama struka govori da pregovaramo s nekim zemljama, da napravimo taj neki granični prijelaz. Razgovarat ću sa Slovenijom. Imamo pripremljene bazne forme kako da to napravimo. Austrijanci žele da se otvore granice s Hrvatskom. Treba deset do petnaest dana da sve to dobro iskomuniciramo. Imamo ogromne pomake u testiranju. Vidjet ćete da ćemo za sedam dana dobiti optimizma da razgovaramo o turističkoj sezoni - kaže Capelli.



