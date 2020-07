Austrijanka (22) u skoku u more kod Pule ozlijedila kralježnicu

Djevojka je na rtu Kamenjak skakala u more s visine veće od 10 metara i teško se ozlijedila. Hitna pomoć prevezla ju je u pulsku bolnicu, gdje su je zadržali na liječenju

<p>Pulska policija dobila je u srijedu oko 19 sati dojavu da je na rtu Kamenjak ozlijeđena 22-godišnja djevojka iz Austrije dok je skakala u more s visine od preko 10 metara. Hitna pomoć prevezla je djevojku u pulsku bolnicu, gdje su je zbog težih ozljeda zadržali na liječenju. </p><p>Kako neslužbeno doznajemo, djevojka je poput ostalih u blizini jednog ljetnoga bara, skakala u more. Međutim, napravila je krivi pokret, pa je u padu u more ozlijedila kralježnicu. </p><p>Kako bi se izbjegle ovakve nesreće, policija upozorava građane i turiste na oprez prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u vodu nepoznate dubine, te da ne skaču u more sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno. </p>