Žena sa snimke iz Beča se javila policiji isti dan, oni ju poslali kući?! Sad opozvali fotografije

POLICIJA JU POSLALA KUĆI?

Rumunjka sa snimke iz Beča rekla je kako se odmah javila policiji, ali da su ju poslali kući.

- Dobila sam nekoliko poruka kako se na društvenim mrežama i na televiziji u Srbiji i Rumunjskoj širi snimka s mojim licem i da me traže zbog nestalog djeteta. Odmah sam otišla u nedjelju na policiju i tražila pomoć. Savjetovali su me da se javim policiji u Beču i to sam jučer napravila. Situacija je alarmantna jer je moje lice u svim medijima, nisam znala što da radim, uplašila sam se - ispričala je mlada žena.

- U utorak sam otišla u policiju u 21. okrug, tražila sam da mi pomognu i zaštite mene, moje dijete i moju majku, samo su me poslali kući. Oni su me samo poslali kući. Bila sam jako uplašena, nisam znala što da radim. Obuzeo me strah da ću ostati bez posla - izjavila je žena za "Kosmo".