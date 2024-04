Austrijski medij: 'To nije Danka na snimci!' Optužena majka: 'Od nedjelje trpim ovaj pakao'

Deseti je dan potrage za malom Dankom Ilić (2) iz Bora u Srbiji, a gotovo da nema nikakvih novih službenih informacija. Ipak, video Srbina iz Beča uzburkao je javnost nakon što je snimio dvije žene, navodno iz Rumunjske, s djevojčicom veoma nalik na malenu Danku.

Austrijska policija ranije je srijedu priopćila kako je obitelj nestale Danke potvrdila kako je na snimci iz Beča vrlo vjerojatno nestala djevojčica

- Pokazali smo obitelji nove fotografije, oni su nam rekli da je to vjerojatno nestala Danka. Nismo utvrdili 100 postotnu vjerojatnost. To nam je rekla obitelj - kazao je za 24sata glasnogovornik bečke policije.

'Ovo je pakao'

Nekoliko sati kasnije, austrijski portal Kosmo.at objavio je razgovor sa Rumunjom s kojom je navodno snimljena nestala djevojčica. Ona je u razgovoru ispričala kako to s njom nije bila Danka. Na snimkama je, kako je ispričao njen prijatelj, bila ona, zajedno s majkom i kćerkom.

- Što da kažem, od nedjelje sam u paklu - započela je pa žena pa nastavila:

- Dobila sam nekoliko poruka kako se na društvenim mrežama i na televiziji u Srbiji i Rumunjskoj širi snimka s mojim licem i da me traže zbog nestalog djeteta. Odmah sam otišla u nedjelju na policiju i tražila pomoć. Savjetovali su me da se javim policiji u Beču i to sam jučer napravila. Situacija je alarmantna jer je moje lice u svim medijima, nisam znala što da radim, uplašila sam se - ispričala je.

Žena je rekla kako je najviše stresa proživjela jer nije znala što bi se dogodilo da su je ulovili dok je bila s vlastitom kćerkom.

- Ja sam majka i suosjećam s djevojčicom iz Srbije, želim da je pronađu. Sve sam ispričala na policiji, ispričali su mi se zbog svega što sam prošla. Želim samo zaboraviti na ovo - zaključila je.