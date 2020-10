Austrijsko odvjetništvo poručilo obiteljima preminulih nakon Ischgla: 'Sami ste si krivi'

<p>Sredinom rujna Udruga za zaštitu potrošača (VSV) pokrenula je prve četiri tužbe protiv Republike Austrije u slučajevima Ischgl. Sad su dobili obranu od Financijskog prokurista, koji djeluje kao državno odvjetništvo. Oni vide prilično loše ponašanje među oboljelim turistima i obitelji preminulih.</p><p>U odgovoru se navodi kako se treba ispitati nebriga tužitelja zbog "nepažnje". Tvrdilo se da su u vrijeme putovanja u Ischgl već bili dokazani slučajevi u Tirolu i da su zabrinjavajući uvjeti već prevladavali u susjednoj Italiji.</p><p>"Tužitelj je morao biti svjestan epidemiološke opasnosti povezane s virusom Covid-19, no unatoč tome odlučili su otputovati u Ischgl. Za grupu turista s Islanda koja se početkom ožujka vratila kući i testirana je pozitivno na virus obrana tvrdi kako "zbog nedostatka pouzdanih izvora nije bilo moguće objektivno utvrditi kada, kako i gdje se infekcija dogodila unutar ove skupine.</p><p>Istodobno, iz politike se uklanja gotovo sva krivnja. Negira se da su odgovorne vlasti iz nehaja ili da s uvjetovanom namjerom nisu poduzele zaštitne mjere pod pritiskom lobista u turističkom sektoru i svjesno prihvatile rizik za ljude. Prema Financijskom prokuristu bolest tužitelja bila je "isključivo posljedica globalno raširene pandemije ili, nažalost, infekcije virusom Covid-19 koju organi optuženika nisu mogli u potpunosti spriječiti.</p><p>Financijski prokurist u više navrata citira medijske informacije iz Tirola od 8. ožujka prema kojima bi se "osobe sa simptomima trebale obratiti hitnoj zdravstvenoj telefonskoj liniji’’. Bez obzira na to, tužitelj "nije otišao niti 8. ožujka 2020. niti 9. ožujka 2020. niti ostalih dana nakon toga’’. Također tvrdi da je tužitelj trebao otputovati najkasnije do 10. ožujka kako bi zaštitio svoje zdravlje.</p><p>- Ova je obrana nečuveni preokret u odnosu između počinitelja i žrtve i pobijat ćemo lažne prikaze po točkama. Nadalje, već smo podnijeli daljnje pritužbe protiv Republike Austrije i nastavit ćemo to činiti - kaže <strong>Peter Kolba</strong>, predsjednik udruge za zaštitu potrošača (VSV) dodajući kako kancelar Kurz nije odgovorio na njihov prijedlog za" okrugli stol ", pa će u 2021. godini također organizirati kolektivnu tužbu s tisućama tužitelja."</p><p>Podsjetimo, 23. rujna tužiteljstvo VSV-a je na sud predalo četiri slučaja, a sada je stigao odgovor na njih. Tri slučaja su sa sa teškim posljedicama višemjesečne intenzivne njege u Njemačkoj i jedan smrtni slučaj iz Austrije. VSV smatra kako se Austrija se za to treba ispričati, u najmanju ruku trebala bi dati novčanu kompenzaciju za pretrpljenu bol. To uključuje novac za transport i medicinske troškove.</p>