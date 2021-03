Vidjela sam da vozilo neće stati na pješačkom prijelazu i da se približava munjevitom brzinom. Shvativši da smo u opasnosti djeca i ja, morala sam ostati prisebna i odreagirati u sekundi. Prošlo mi je kroz glavu da hitno trebam spasiti svoju djecu, što sam, hvala Bogu, i uspjela. Starije dijete od šest godina koje sam do tog trenutka držala za ruku gurnula sam prema nogostupu, a mlađeg sinčića od dvije godine, kojeg sam držala u naručju, čvrsto sam stisnula u trenutku udarca. Ostao mi je u naručju i pao na mene kad me pokosio automobil. Niti njemu, nasreću, osim pretrpljenog šoka, nije ništa. Nalazim se na Odjelu traumatologije pulske Opće bolnice sa slomljenim gležnjem. Boli me, ali sam sretna jer moja djeca nisu stradala, ispričala je u šoku mlada majka heroj, Danijela Čalić (24) iz Vodnjana.

Ona je zadobila teške ozljede u petak ujutro, kad je svoje dječake, kao i svakog jutra do tada, vodila u vrtić.

Nakon udarca mlada majka je, ležeći na cesti, nazvala tete iz vrtića da preuzmu dječake, jer zbog slomljene noge nije se mogla pomaknuti. Ostala je ležati do dolaska Hitne pomoći.

'Znala sam da je desna noga pukla'

- Ne znam kako me nije vozačica vidjela. Automobil koji je u tom trenutku bio s desne strane vidio me i stao je na pješačkom, a onaj s lijeve strane bio je udaljen oko 15-ak metara dalje. Kako sam gotovo prešla pješački osim tog zadnjeg koraka, vozilo se nije zaustavilo i udarilo me u nogu. Vozačica je imala vremena stati, ali nije. Rekla je poslije da me nije vidjela što je nemoguće. Počela je i plakati i ponavljala da me nije vidjela te da je nedavno položila vozački ispit. Stvorilo se u sekundi nekoliko ljudi pored mene. Nisam svjesna niti tko je zvao policiju i Hitnu pomoć. Samo mi je bilo u glavi da se djeca odvedu sigurno u vrtić, da ne gledaju dalje što se događa. Udarac je bio jak i samo sam klonula te pala. Silovita bol me presjekla i znala sam da je desna noga pukla. Dijete u naručju je plakalo, a stariji sinčić je samo nijemo gledao u mene. Uspjela sam pozvati vrtić i tete su preuzele moje sinove i hvala im puno - rekla je mlada žena.

Hitna je dojavu zaprimila u 8.27 ujutro, a za nekoliko minuta već su bili na mjestu događaja, gdje su imobilizirali unesrećenu i odvezli je u bolnicu. Policija je potvrdila da je u prometnoj nesreći u ponedjeljak oko 8.25 sati u Vodnjanu teže ozlijeđena 24-godišnjakinja koja je stradala dok je na obilježenom pješačkom prijelazu prelazila cestu s dvoje male djece.

- Nesreća se dogodila kad je na nju naletjela 19-godišnja vozačica Opela, koja se kretala iz smjera Bala prema Puli. Vozačica se nije kretala dovoljnom sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno da se može pravovremeno zaustaviti te je udarila u pješakinju koja je prelazila cestu s dvoje djece - rekli su u istarskoj policiji koja je dodala da se protiv vozačice, zbog sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanja prometne nesreće, podnosi kaznena prijava.

- Moglo je sve završiti puno tragičnije, ne želim ni misliti o tome.Tužit ću vozačicu - rekla je na kraju Danijela Čalić.