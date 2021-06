Vruće i mirno popodne na zagrebačkoj Ilici u ponedjeljak narušio je udarac automobila u izlog trgovine nakitom.

- Nisam ništa vidjela, samo sam čula glasan udarac, lomljenje stakla... Prvo mi je palo na pamet da je potres, no onda sam se okrenula i vidjela automobil u izlogu. Ne pamtim kada sam se zadnji put tako prepala, ruke mi se još tresu - rekla je prodavačica Marija koja je u tom trenutku bila iza blagajne, okrenuta leđima izlogu.

Gospođa u crvenoj Škodi je izgubila nadzor i završila u izlogu. Na sreću, nitko nije poginuo niti ima teže ozlijeđenih, a policija je samo kratko izvijestila da je svemu prethodio sudar. Dan nakon, u utorak, u trgovini su vlasnik Tomislav i majstori. Sva trojica prekriveni su gletom i bojom.

- Samo da nitko nije poginuo i da nitko nije ozlijeđen. Još nam nije jasno kako je tu završila jer Mesnička nije okomito na našu trgovinu, malo je sa strane - govori nam Tomislav.

Udarac je izbio donji dio izloga koji je bio napravljen od cigli i dio zida.

- Cigle su odbačene do blagajne. Jedan dio robe je oštećen, ali to se sve lako zamijeni. Odmah smo počeli sa sanacijom, ali to je samo privremeno. Pokušat ćemo osposobiti sve da se trgovina otvori već u srijedu. Najveći problem je što je ova zgrada stara i oslabljena od potresa. Dio zida će morati obnavljati konzervatori i sad čekamo Grad Zagreb jer je ovo gradski prostor - objašnjava nam i briše ruke.

- A ovo je sad plaća za nas - dobacuje u šali stariji majstor.

- Samo da su svi dobro. Hitna je došla brzo, gospođa nije teže ozlijeđena, koliko znam. Marija je bila jutros ovdje s kolegicama, koliko sam uspio ispitati, dobro je. Ne znam još točno kolika je šteta, ali nije ni bitno, bitno da su svi dobro. Da nisu, ovaj izlog se ne bi mijenjao danas - priča Tomislav.

Djelomično je oštećen i izlog susjednog draguljara. Iz PU zagrebačke kažu da je vozačica Škode prevezena u Vinogradsku bolnicu nakon nesreće. Tomislav je vidio snimku nadzorne kamere susjednog obrta.

- Samo se stvorila niotkud, proletjela pored tramvaja, izbjegla dvije žene i radnika Komunalca i zabila se u izlog. Suludo. Što je bilo prije i zašto se to dogodilo, zna valjda samo policija - zaključio je.