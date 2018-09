Autom se zabili u vjernike pred džamijom, troje ljudi u bolnici

Neidentificirani napadači autom su se zabili u skupinu ljudi koja je stajala pred džamijom u sjeverozapadnom dijelu Londona. Incident se dogodio u srijedu,

U napadu je ozlijeđeno troje ljudi, a vozač je pobjegao. Prema izjavama svjedoka, u automobilu je bilo nekoliko ljudi, koji su navodno izvikivali uvredljive i islamofobne komentare.

Ozlijeđeni muškarci, dvojica dvadesetogodišnjaka i jedan pedesetogodišnjak prevezeni su u bolnicu gdje im je pružena liječnička pomoć.

- Žrtve su nasumično pokošene automobilom u najvjerojatnije namjernom i ranije isplaniranom islamofobnom napadu - poručili su iz organizacije Hussaini Association, a prenosi britanski Mirror.

Two people have been taken to hospital after reports of a car coliding with pedestrians outside a mosque in Cricklewood. https://t.co/t0c5mc5g5Y