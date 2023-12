Autom sletio u rupetinu na gradilištu kraj ceste u Jakovlju, vozač završio u bolnici

Vozač automobila sletio je s ceste i pao u rupu kod Jakovlja nedaleko Zagreba. Do nesreće je došlo kod naselja Igrišće koje je u sastavu općini Jakovlje, i to na mjestu gdje se popravlja most.

Zagrebačka policija rekla nam je kako je do nesreće došlo u četvrtak oko 17.50 sati u Igršću.

Vozač je upravljao osobnim automobilom ulicom Dugi Konec u smjeru sjevera.

Nije prilagodio brzinu kretanja, pa je na mjestu gdje se izvode radovi na sanaciji mosta udario dva prometna znaka, a potom je sletio u građevinski iskop.

Vozač je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u KBC Sveti Duh.

Vozači koji prolaze tom cestom tvrde da nije dovoljno dobro označeno gradilište.