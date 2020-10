Autom sletjeli u Neretvu, mladić isplivao, djevojku mu još traže

Mladić koji je bio u lošem psihičkom stanju policiji je sinoć rekao da je djevojka ostala zarobljena u autu koji je upao u Neretvu, a da je on uspio isplivati. Sinoć auto nisu pronašli, a u potragu se uključuju i ronioci

<p>Policija i ronioci Federalne uprave civilne zaštite nastavljaju danas u Konjicu potragu za automobilom i djevojkom koja je bila u njemu kad su sinoć sletjeli u Neretvu. </p><p>Kako prenosi <a href="https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/599075/traga-se-za-djevojkom-koja-je-nestala-u-neretvi">Dnevni avaz</a>, u srijedu oko 20.40 sati policija je po dojavi kod Spiljanskog mosta zatekla mladića (24) koji im je rekao da su on i djevojka (28) koja je upravljala automobilom sletjeli u Neretvu. Bio je sav krvav, mokar i s njim su teško komunicirali te se pokušao ozlijediti. </p><p>Policijskoj patroli je uspio objasniti da su imali nesreću i da su sletjeli u rijeku dva metra uzvodno, no da se djevojka nije uspjela izvući. Tamo su i pronašli tragove koji ukazuju da je automobil završio u rijeci, no nisu tijekom noći pronašli vozilo ni djevojku. </p><p>Ozlijeđeni mladić je nakon ukazane pomoći u bolnici u Konjicu prebačen na liječenje u Mostaru. Dežurna tužiteljica za <a href="https://www.klix.ba/vijesti/u-konjicu-nastavljena-potraga-za-automobilom-i-djevojkom-koji-su-sletjeli-u-neretvu/201001026">Klix </a>je rekla da je muškarac bio u jako lošem psihičkom stanju.</p><p>- Prema priči muškarca koji je na neuropsihijatriji, vozilom je u rijeku sletjela njegova djevojka, sada istražujemo to, jer od njega još nije uzeta vjerodostojna izjava. On je još na psihijatriji, a bez uviđaja i pronalaska vozila i dok se ne izvedu činjenice ne možemo govoriti o slučaju - rekla je.</p><p>Ismail Kadić iz PU Konjic rekao je da su noćas bili angažirani i rafteri koji su se spustili niz rijeku, no potraga je bila bezuspješna.</p><p>- Danas se očekuje da dođu ronioci Federalne uprave civilne zaštite, kako bi se pronašlo vozilo i onda pristupilo očevidu, koji će vjerovatno rasvijetliti tijek cijelog ovog događaja - kazao je Kadić za Avaz, kojem je i tužiteljica MEdiha Balić rekla da će više znati nakon što pronađu vozilo.</p><p><br/> </p>