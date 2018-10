Autom ubio dvoje na Kvatriću: Povećali mu zatvorsku kaznu

Županijski sud u Puli podigao je Nikoli Kovačeviću zatvorsku kaznu s četiri i pol na šest godina zatvora zbog izazivanja tragične prometne nesreće na Kvaternikovom trgu u Zagrebu, u kojoj je poginulo dvoje ljudi. Kovačević je već otišao na izdržavanje zatvorske kazne, javlja Telegram.

Podsjetimo, Kovačević je 11. travnja 2016. godine nešto prije 22 sata, vozeći Audi 108 kilometara na sat i s koncentracijom alkohola u krvi od 2,16 promila naletio na skupinu pješaka koja je čekala da prijeđe cestu na Kvaternikovom trgu.

Brzinom, kako stoji u presudi, više nego dvostruko većom od dozvoljene, udario je najprije u rubni kamen na križanju Maksimirske ceste i Domjanićeve ulice. Od tamo je nastavio nekontrolirano juriti prema nogostupu na Kvaternikovom trgu. Tada je naletio na Ljiljanu (61) i Aleksandra (67) Kusalovića i nanio im smrtonosne ozlijede. Lakše je ozlijeđena i njihova prijateljica Mara Sudar, a leteći dijelovi automobila odbačeni su i na jednu maloljetnu djevojčicu.

Kad se konačno zaustavio, vozač je izašao iz vozila i počeo bježati. Sustigla su ga dvojica prolaznika i zadržala ga do dolaska policije.

Kovačević je tijekom suđenja priznao krivnju, ali je tvrdio da nije bježao, odnosno smatrao se da nije kriv za nepružanje pomoći ozlijeđenim pješacima. Uvjeravao je sud kako zbog otvorenih zračnih jastuka nije vidio je li nekoga ozlijedio.

No, suci mu nisu povjerovali i pri donošenju ove pravmoćne presude odbili su njegovo žalbu, jer smatraju da je morao znati da je naletio na pješake, jer ih je, kako je stajalo u nalazu prometnog vještaka, vidio barem nakratko kada je nailazio Maksimirskom cestom.

- To što je tijekom procesa priznao krivnju za nesreću, ali ne i za nepružanje pomoći unesrećenima bila je čista optuženikova kalkulacija. To baca sjenu na iskrenost njegovog prizanja, ali i umanjuje njegovu težinu kao olakotne okolnosti. To što je upravljao alkoholiziran i brzinom većom od dopuštene centrom grada, a nakon nesreće koju je prouzročio napustio je mjesto događaja, upućuje na bezobzirnost u kršenju temeljnih pravila sigurnosti prometa na cestama. Time je iskazao odsutnost osnovnog obzira prema zaštićenim vrijednostima, kao i ravnodušnost spram nastupjelih posljedica - stoji u obrazloženju pravomoćne presude, koju prenosi Telegram.

Kovačeviću je vozačka dozvola oduzeta na sedam godina.