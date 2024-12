Auuu... opasni minusi. Evo kada stiže snijeg u vaš kraj. HAK poslao upozorenje za vozače!

Meteorolozi za danas prognoziraju promjenljivo oblačno, povremeno kiša, na Jadranu lokalno i obilni pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskoj Hrvatskoj snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Navečer u središnjim i istočnim predjelima češća kiša, mjestimice i susnježica te snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, lokalno s jakim udarima. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu i bura, podno Velebita na udare orkanska. Prema večeri će jugo u Dalmaciji malo oslabjeti, ponegdje i okrenuti na južni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 2 do 7, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 9 do 14 °C.

Foto: DHMZ

Za sutra s DHMZ-a kažu da će biti umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu mjestimice s kišom i pljuskovima, moguće obilnim. U unutrašnjosti i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje će se stvarati i novi snježni pokrivač, dok će u središnjim i istočnim krajevima oborina padati uglavnom tijekom noći i jutra. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura s olujnim udarima, pod Velebitom i orkanskim. Drugdje duž obale umjereno i jako jugo i južni vjetar. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda, većinom između -1 i 4, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 4 do 9, na srednjem i južnom Jadranu od 8 do 13 °C.

Foto: DHMZ

Za Velebitski kanal i Kvarner upaljen je crveni meteoalarm zbog jake bure.

Rijeka: Olujna bura stvara valove i morsku pjenu u luci | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Za većinu Hrvatske upaljen je alarm zbog snijega i leda te jakog vjetra.

Pogledajte što nas očekuje u nadolazećem tjednu:

HAK upozorava na zimske uvjete:

U priobalju puše orkanska bura, a u Lici pada snijeg. Magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog olujnog vjetra Krčki most (DC102) zatvoren je za sav promet.

Samo za osobna vozila otvoreni su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska (obilazak za motorna vozila bez propisane zimske opreme i teretna vozila s priključnim vozilom je državnim cestama preko Kistanja i Knina),

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak starom cestom kroz Gorski kotar DC3),

autocesta A7 između čvorova Škurinje i Orehovica,

Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene te između čvorova Prapratno i Zaton Doli (obilazak preko Stona).

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmirka zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za motorna vozila bez propisane zimske opreme i teretna vozila s priključnim vozilom na državnim i županijskim cestama u Lici:

DC1 Vaganac-Korenica-Udbina-Ondić,

DC23 Kapela-Žuta Lokva,

DC25 Korenica-Lički Osik-Karlobag,

DC27 Gračac-Zaton Obrovački,

DC42 Poljanak,

DC52 Špilnik-Korenica,

DC217 Ličko Petrovo-Selo-GP Ličko Petrovo Selo,

DC218 Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje,

DC429 Selište Drežičko-Prijeboj,

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča,

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno,

ŽC5140 Krasno-Otočac,

ŽC5217 Mazin-Bruvno,

ŽC5203 Doljani,

sve županijske i lokalne ceste na području Senja i Korenice.