Let Croatia Airlinesa dvaput su vraćali u Zagreb, putnici su bili bijesni: 'Ispričavamo se svima'

Let Croatia Airlinesa koji je u subotu u 6:40 sati iz zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman poletio za München dva puta je zbog kvara vraćen u Zagreb, a putnici čekaju drugi let kako bi stigli do odredišta, potvrdili su nam iz Croatia Airlinesa.

Glasnogovornik kompanije Davor Janušić kazao nam je da je došlo do kvara na sustavu za reguliranje tlaka u putničkoj kabini.

- Javila se indikacija kvara i, u skladu s operativnim procedurama kompanije te preporukama proizvođača za takve situacije, zrakoplov je preventivno preusmjeren u zračnu luku Zagreb, gdje je tehničko središte Croatia Airlinesa - rekao je Janušić.

Napomenuo je da je zrakoplov pregledan u skladu s operativnim priručnicima te je ponovo vraćen u promet, a putnici su ostali u zrakoplovu zbog toga što se očekivalo da će se ta greška brzo ukloniti, a izlazak putnika iz zrakoplova u putničku zgradu i natrag trajao bi mnogo duže.

- To je uobičajena procedura, da se zrakoplov pokuša čim prije vratiti u promet. Međutim, nakon ponovnog polijetanja prema Münchenu pojavila se ista greška i zrakoplov je opet vraćen u Zagreb, gdje je sada na tehničkom servisu. Nažalost, let za München je otkazan. O svim putnicima se vodi briga u skladu s europskom odredbom i oni će tijekom dana biti preusmjereni na druge letove do svog odredišta. Croatia Airlines se ispričava putnicima na neplaniranom poremećaju u putovanju - kazao je Janušić te dodao da se o putnicima skrbi i da će svi biti zbrinuti.

Portalu Index javila se jedna od nezadovoljnih putnika zrakoplova.

- Popravljali su ga gotovo sat vremena, a putnike nisu puštali da izađu iz aviona. Nakon što su pretpostavili da je popravljen, avion je poletio i nakon 15 minuta vožnje se ponovno okrenuo i vratio u Zagreb. Putnici trenutno sada čekaju na šalterima Croatia Airlinesa da vide kako dalje i kojim letom - kazala im je čitateljica.