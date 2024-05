Avion je bio na servisu dan prije kobnog pada. Mehaničar kaže: 'Ne vjerujem da je do motora'

U petak je bio završen pregled. Riječ je o redovnom održavanju. Na svakom se pregledu mijenja ulje, pročisti se uljni filtar... Avion je imao 50-satni pregled, pročišćeni su uljni filtri. Saznao sam da se avion srušio. Ne mogu reći ništa dok je istraga u tijeku. Taj avion sad je bio prvi put kod nas na održavanju jer je prije bio održavan na mađarskom servisu, prvi je put bio kod nas, rekao nam je Matjaž Gruber, mehaničar na aerodromu u slovenskom Novome Mestu, gdje je Cessna 182D Skylane koja se srušila u subotu u gustoj šumi na području Stupnika bila na servisu.

- Svaki avion svakih 50 sati letenja ima redovno održavanje. Najmanji pregled je 50-satni pregled, pa 100-satni pregled, i to su različiti nivoi kontrole. Sad kad je bio 50-satni pregled, motor je bio provjeren na tlu. Znači, motor je obavio sve faze testiranja na tlu. Ako to nije u redu, avion ne može odavde. Ja sumnjam da je nešto bilo na motoru, ali za dijelove motora ne mogu reći jer je bio samo 50-satni pregled. Da je bio veći pregled, znao bih više - rekao nam je Gruber.

Zrakoplov je u padu slomio jedno stablo, koje je na kraju prikliještilo i ubilo nesretnog Ivana Đakovića. Nakon što je jedan od padobranaca otišao po pomoć, poletio je i policijskih helikopter kako bi pokušao locirati mjesto pada. No šuma je bila toliko gusta da se mjesto pada nije vidjelo iz zraka. Velik broj vatrogasaca i policajaca, kao i timovi Hitne, kružili su oko šume u Stupniku ne bi li pronašli mjesto pada. Prvi je, kako doznajemo, do unesrećenih stigao jedan od policajaca koji je na intervenciju stigao na motociklu. Ušao je pješice u šumu i otkrio srušeni avion i ozlijeđene ljude 300 metara od makadama. Ubrzo su za njim stigli vatrogasci DVD-a Stupnik te timovi HGSS-a. Odmah su počeli imobilizaciju i pružanje prve pomoći, a potom su ih na nosilima iznosili do ceste, odnosno vozila Hitne.

- Jedan od ozlijeđenih rekao je kako su imali problema s gorivom, da je jedan spremnik bio prazan - doznajemo od ljudi koji su sudjelovali u akciji spašavanja.

Za stradalog Ivana Đakovića kolege iz sustava medicine govore nam samo najbolje, kako je bio staložen, drag i uvijek spreman pomoći. Snažan dojam ostavio je i na djelatnike zagrebačkih bolnica, koji ga poznaju jer je radio kao vozač Hitne pomoći na području Zagrebačke županije. Njegovi kolege iz Zaprešića bili su duboko potreseni pogibijom. Kako doznajemo, jedan tim Hitne imao je prometnu nesreću oko ponoći u Hrastini nedaleko od Zaprešića. Prevrnuli su se na krov te se ozlijedili.

- Ivane, volio si opasan sport, volio si svoj posao i pomagati ljudima u nevolji. Nažalost, sudbina je htjela da nas napustiš prerano. Počivaj u miru u svom nebeskom letu... Tvoji hitnjaci - objavili su na Facebook stranici Hitna uživo 194 Ivanovi kolege.

U kući mladog Ivana u nedjelju su se okupljali obitelj i prijatelji. Tuga je bila velika. Lampion je gorio na ogradi ispred kuće, a ljudi su pristizali kako bi obitelji izrazili sućut. Majka i otac bili su slomljeni. Od suza nisu mogli niti govoriti. Tuga je bila ogromna. Susjedi su isto šokirani, ne mogu vjerovati da Ivana više nema.

- To je bio prekrasan mladić, radišan, ma nikad problema s njim nije bilo. Pomogao je svima, posebice nama starijima. Ostali smo šokirani kad smo čuli da je poginuo. Volio je skakati s padobranom. Majka mu nije bila sretna zbog toga, ali on je to baš volio. Jako smo tužni, otišao je prekrasan mladić, zaista prekrasan - u suzama nam je rekla susjeda.

U padu aviona teško je ozlijeđena i legenda padobranstva, Veselka Klobučarić-Pirc. Njezin suprug Zdravko izjavio je kako se dobro oporavlja.

- Supruga je bolje nego što smo očekivali. Izudarana je, ali sve ostale funkcije su normalne. Još je u bolnici, bila je na opservaciji sinoć, a sad je na odjelu. Bitno da nije ništa puklo. Doktorica me nazvala pa sam razgovarao s njom, mogla je konstatirati samo da je došlo do nesreće. Cijeli smo dan imali uredno aktivnost padobranskih skokova, što s učenicima, što sa sportašima, sve je išlo po rasporedu. U petom letu avion je nestao s neba. Nije došao u nalet u vrijeme koje je bilo očekivano. Čuo sam Hitnu, znao sam da se nešto dogodilo. Zvala je Hitna i rekla: 'Idemo na mjesto pada aviona, ne znamo gdje je'. Jedina informacija koju smo dobili je da je u pitanju šuma. Kod šume je došlo do otkaza, nije mogao doći na ništa ravno. Stao je motor. Nije bilo požara, što je pozitivno, a o tome je li bilo benzina ili ne, nije na nama da dajemo sud - rekao je Zdravko.

Policija i ostale hitne službe civilne zaštite cijelu su noć proveli kraj mjesta pada. Čuvali su mjesto nezgodne, a potom su angažirani vatrogasci iz Stupnika kako bi očistili teren te ispilili granje i drveće uz zrakoplov. Kao jedna od opcija koja se spominje je čak i vađenje ostataka uz pomoć helikoptera. Kako doznajemo, morali bi rušiti previše stabala i nema dovoljno dobrog puta da bi ga izvukli uz pomoć radnih strojeva, a da se zrakoplov ne ošteti. Ipak, zadnju riječ i zapovijed dat će struka nakon sastanaka.

- O uzroku možemo samo nagađati. Bit će poznat, treba još cijelu istragu provesti. Slijedi prikupljanje podataka, dokumentacije, razgovori sa svima koji su na bilo koji način uključeni. Zrakoplov je 1961. godište. Znači, star je, no ako je uredno održavan, zrakoplov može biti ispravan - rekao je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća iz Agencije za istraživanje nesreća (AIN). O svemu se oglasila i policija.

- Na samome mjestu događaja, u Stupničko-obreškoj šumi, pružena je liječnička pomoć ozlijeđenima te je utvrđeno da je u padu zrakoplova jedna osoba smrtno stradala. Naime, zrakoplovom Cessna, mađarskih registarskih oznaka, upravljao je 27-godišnjak te je iz zasad neutvrđenog razloga došlo do pada zrakoplova 20-ak minuta nakon polijetanja. U zrakoplovu, uz pilota, nalazile su se četiri osobe, smrtno stradali 30-godišnjak, dva muškarca starosti 39 i 22 godine te 68-godišnjakinja. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba. Očevidom rukovodi dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici u suradnji s istražiteljima zrakoplovnih nesreća - priopćila je policija.