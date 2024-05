Avion kružio preko sat vremena iznad Zagreba: 'Dočekali su nas vatrogasci, ljudi su paničarili...'

Avion Ryanaira koji je sinoć trebao poletjeti iz Zagreba za Göteborg kružio je iznad Zagreba više od sat vremena, javlja nam čitateljica.

- Let je trebao krenuti jučer u 19:40 - 22:00. Taj let je trenutno bio pomaknut u 21:00 i došao je po nas drugi avion Lauda. Ukrcali smo se i krenuli. I tada počinje ono najstrašnije, uzletjeli smo i ostali u zraku oko 1 sat i 45 minuta. Cijelo vrijeme smo kružili oko Zagreba. Ljudi su polako počeli paničariti, svi smo se došaptavali i polako su to svi primijetili. Zatim je pilot rekao da moramo još biti u zraku da se potroši gorivo, još nekih 45 minuta, jer su se navodno otvorila vrata od prtljage te da ćemo sletjeti nazad za Zagreb. Nakon dugog čekanja u zraku nad Zagrebom spustili su nas nazad u Zagreb. Tu su nam rekli da čekamo informacije na aerodromu, ali da uglavnom nećemo poletjeti večeras - započinje čitateljica.

Kada su sletjeli četiri vatrogasna kola su odmah došla do aviona, a pozvana je i policija jer su, kako pretpostavlja čitateljica, poneki bili agresivni na riječima. Na aerodromu su čekali oko 40 minuta da dobiju bilo kakvu informaciju, a onda su im javili kako si sami moraju naći smještaj.

- Postali smo svi jako nervozni i razdražljivi. U avionu je bilo 150 putnika prema mojoj procjeni. Naposljetku se pojavila jedna draga gospođa koja nam je rekla da moramo sami pronaći sami sebi smještaj i taxi na što su se svi pobunili. Poslije toga nakon par telefonskih poziva je rekla da ima samo 15 dvokrevetnih soba. Nastala je pomutnja i bijes sviju nas. Možda nekih 20 minuta poslije toga toj dragoj gospođi je stigao u pomoć i jedan mladić koji je rekao da će za svakoga biti osiguran besplatan smještaj i taxi. Tu su nas upisali za hotel i bila je svima velika muka u 01:00 sat tražiti taxi - rekla je čitateljica.

Dodaje kako su dobili dva hotela, a prva grupa u kojoj su bili djeca,majke i potrebiti su imali naručen taxi od hotela dok si je druga grupa jedva našla prijevoz jer nije bilo vozila.

- Ryanair nam je rekao pokriti troškove prijevoza i smještaja. Bila je burna noć, ali sada smo svi na sigurnom na svom odredištu u Göteborgu - zaključuje čitateljica.

Poslali smo upit Ryanairu te ćemo po primitku odgovora isti objaviti.