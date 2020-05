Avion pun korone: 'Ljudi su se gurali, svi redovi su bili puni...'

Bio sam na tom letu iz Frankfurta 2. svibnja. Meni je dobro, simptoma korona virusa nemam i ostala su mi još tri dana u samoizolaciji. Priča nam to jedan od zabrinutih putnika zrakoplova Croatia Airlinesa koji je 2. svibnja doletio iz Frankfurta za Zagreb.

Taj let proteklih je dana postao novi izvor zaraze korona virusom u Hrvatskoj. Podsjetimo, 13 zaraženih povezuje se s tim letom. Njih čak devet su radnici tvrtke Đuro Đaković Montaža iz Slavonskog Broda, koji su se vraćali iz Švedske. Još jedan zaraženi putnik je sa sisačkog područja, jedan sa zadarskog, a dvoje s istarskog područja. Na letu su bila ukupno 74 putnika.

- Kažu kako nas je bilo malo više od 70, no meni je izgledalo puno više. Ušao sam u zrakoplov negdje u sredini i vidio kako se ljudi guraju jedni među druge. Svi redovi, do 22., bili su puni. Zadnja tri su, iz meni nepoznatog razloga, ostavili prazna. Kad sam vidio da više nitko ne ulazi, prebacio sam se straga i možda me to spasilo, kaže nam zabrinuti putnik. Prisjetio se kako su doslovno svi, osim jednog putnika, imali maske na letu. Taj jedan imao je nešto što je nalikovalo na maramu i svi su se trudili zaštititi se - kaže putnik i dodaje da su svi izgledali zdravo.

Odredili im samoizolaciju

- Nisam primijetio da je netko kašljao ili izgledao bolesno. Hranu nam nisu davali, jedino su dijelili boce s vodom. Tijekom leta su nam dali papire koje smo ispunili. Na njima smo morali napisati naše osobne podatke, gdje ćemo boraviti te broj leta i sjedala. Kad sam čuo da ima zaraženih, nije mi bilo svejedno - dodaje putnik.

Svim putnicima je nakon slijetanja u Zagreb određena samoizolacija. Prvi oboljeli putnik s tog leta otkriven je 5. svibnja. U danima nakon toga pojavili su se novi slučajevi oboljenja. Usprkos tomu što su imali sve podatke putnika kojima je određena samoizolacija, epidemiolozi isprva nisu uspjeli pronaći sve putnike. No u utorak navečer pronašli su još četiri putnika s leta, potvrdio je jučer Nacionalni stožer civilne zaštite.

- Mi smo odmah nakon što je otkriven prvi oboljeli putnik s tog leta, a to je bilo 5. svibnja, od Croatia Airlinesa zatražili listu putnika. Sve smo ih identificirali. Imali smo njihove skenirane putovnice i adrese na koje su išli te brojeve telefona. U tom prvom navratu nismo uspjeli naći samo još četvero ljudi, ali evo, našli smo ih sinoć - rekao je jučer ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Putnicima je nakon slijetanja određena mjera samoizolacije. Međutim, 11. svibnja na snagu je stupila odluka da više nije potrebna samoizolacija za one koji dolaze u Hrvatsku, a tom odlukom ukinuta je i samoizolacija svima onima koji su prije 11. svibnja ušli u Hrvatsku. Postavilo se potom pitanje vrijedi li za putnike leta Frankfurt-Zagreb još mjera samoizolacije. Capak tvrdi kako se ta odluka nije odnosila na njih jer je njima mjeru propisao epidemiolog.

- Tom smo odlukom ukinuli mjeru samoizolacije na granici, ali mjera samoizolacije koju propiše epidemiolog i dalje postoji. Oni koji sad prelaze granice ne idu u samoizolaciju, ali dobivaju upute o ponašanju u idućih 14 dana nakon ulaska u Hrvatsku. To znači da si moraju sami mjeriti temperaturu, izbjegavati kontakte s ljudima i deset drugih stvari o kojima smo već govorili. To je vrlo blisko samoizolaciji, s tim da je samoizolacija kućna karantena, a ovo je pasivni zdravstveni nadzor. Od ljudi se traži da sami prate svoje zdravstveno stanje - kaže Capak i dodaje kako putnike nisu niti pitali je li im na granici određena samoizolacija.

Još 26 radnika je u Švedskoj

- Za njih vam ne mogu odgovoriti jer ih nismo pitali je li im bila propisana mjera samoizolacije ili nije. U svakom slučaju sad

im je sigurno propisana, i to od strane epidemiologa - rekao je Capak. Devet zaraženih radnika Đure Đakovića dolazi iz Brodsko-posavske županije te Požeško-slavonske županije.

Od Stjepana Bošnnjakovića, načelnika Stožera CZ Brodsko-posavske županije doznajemo da su od ondje preostalih 26 radnika u međuvremenu još četvorica pozitivna na koronavirus, pa će ih po završetku gradilišta kućama krenuti 20, dok će dvojica radnika ostati u Švedskoj sa oboljelom četvoricom. U Đuro Đaković Montaži ističu da je svih 26 radnika ondje smješteno u hotelu koji se redovito dezinficira, a idućih dana prije samog zatvaranja gradilišta u kontaktu sa švedskim vlastima i Stožerom Civilne zaštite Brodsko-posavske županije razmotrit će se varijanta na koji način će se uputiti kućama, moguće avionom a moguće i sa pet kombija koji su im tamo na raspolaganju radi posla.

-Danas smo imali sastanak s Upravom Đuro Đaković Montaže i sve je spremno za doček tih 20 radnika iz Švedske. Sa tim u vezi uputili smo i dopis Nacionalnom stožeru Civilne zaštite da postojeći karantenski objekt još neko vrijeme bude u funkciji. Sve je spremno da svi ti radnici budu smješteni u karantenu i tamo će biti pod paskom medicinskog i drugog osoblja. Uzgred, za napomenuti je da smo preostalih kod radnika koji su nedavno došli s ovom devetoricom koji su oboljeli obavili testiranje i njih i članova njihovih obitelji i nasreću nitko od njih nije pozitivan. Kako su se i gdje ovi radnici zarazili koronavirusom na putu kući od Švedske do Hrvatske utvrdit će se mjerama i aktivnostima koje su u tijeku-izjavio je za 24sata Stjepan Bošnjaković.

Bez pravila o distanci na letu

Navodno neki od njih već imaju temperaturu. Zbog toga se postavlja pitanje hoće li njima ipak biti propisana samoizolacija, s obzirom na to da su njihovi prethodnici bili zaraženi na letu. Naš sugovornik s početka priče tvrdi kako je nezadovoljan smještanjem putnika u zrakoplovu i dodao kako je i prije imao let drugom kompanijom. Ondje su putnike smještali po jednog na tri sjedala. Razmak je bio puno veći. O tome koja epidemiološka pravila primjenjuju na svojim letovima upitali smo jučer Croatia Airlines.

- U civilnom zračnom prometu trenutno nema striktnih odluka o ograničavanju broja sjedala u zrakoplovima ni o minimalnoj fizičkoj udaljenosti među putnicima. Također, provjere zdravstvenog stanja putnika u smislu provođenja dijagnostike nisu propisane kao obveza avioprijevoznika. Croatia Airlines donio je odluku o tome da putnici na svim letovima tvrtke od 4. svibnja trebaju obvezno koristiti zaštitne maske tijekom cijelog boravka u putničkoj kabini. Članovi kabinske posade koji dolaze u izravan kontakt s putnicima i zemaljskim osobljem opremljeni su odgovarajućim zaštitnim sredstvima, zrakoplovi se svakodnevno dezinficiraju, osoblju su na raspolaganju dezinfekcijska sredstva. Treba naglasiti i da su zrakoplovi opremljeni visokokvalitetnim filtrima za pročišćavanje zraka u putničkoj kabini, koji se uz konstantan protok dovodi iz atmosfere – poručili su iz Croatia Airlinesa.