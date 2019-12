Avion sa 100 putnika se zabio u zgradu, spašavaju preživjele

Broj poginulih u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u petak u blizini Almatija narastao je na 14, a u zrakoplovu tvrte Bek Air bilo je 95 putnika i pet članova posade, objavile su kazahstanske vlasti.

Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM