Bablje ljeto se ne predaje: Za vikend toplo i sunčano, ujutro ponegdje moguće nešto magle

Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Na sjevernom Jadranu povremeno više oblaka, uglavnom u prvom dijelu dana ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Foto: DHMZ

Subota će na istoku zemlje biti većinom sunčana. Prijepodne će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti mjesetimice maglovito, a vjetar će biti slab.

Jutarnja magla će se i u središnjoj Hrvatskoj ponegdje zadržati i u dijelu prijepodneva. Poslijepodne će biti više sunčanog vremena nego u petak.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će promjenjive naoblake. U noći i prijepodne ponegdje može pasti i malo kiše - ponajprije u Istri. Ujutro će lokalno biti i magle, a poslijepodne djelomice sunčano.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će prevladavati sunčano i većini ugodno toplo, dok će na krajnjem jugu biti većinom sunčano.

Razdoblje stabilnog i toplog jesenskog vremena potrajat će do kraja listopada. Ovakvi uvjeti na kopnu pogoduju stvaranju magle, a ne očekuju se značajnije oborine. Ipak, magla sa sobom nosi rosulju pa vrijeme neće biti u potpunosti suho.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu još u nedjelju prolazno više oblaka, a moguća je i pokoja kap kiše. Bit će relativno toplo, većini vrlo ugodno, u početku uz slabo do umjereno jugo, a u utorak burin, zatim sjeverozapadnjak, prognozirao je meteorolog Izidor Pelajić.