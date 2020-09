Bacali molotovljeve koktele na kuću u kojoj je bilo troje djece, policajci ih ulovili dok su bježali

Dvojica mladića u nedjelju rano ujutro bacila su molotovljeve koktele na kuću u Vinjanima Gornjim. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a njih su ubrzo uhitili te su završili u istražnom zatvoru

<p>U istražnom zatvoru završila su dvojica mladića zbog sumanutog bacanja molotovljevih koktela na obiteljsku kuću u Vinjanima Gornjim kojoj je bilo šestero ljudi, a među njima i troje djece. </p><p>Muškarci u dobi od 26 i 28 godina dogovorili su se ranije što će napraviti te su u nedjelju u 3.20 sati na benzinskoj postaji nabavili zapaljivu tekućinu i izradili molotovljeve koktele. Dok su autom išli do kuće, jedan je vozio, a drugi ih držao pripremljene u krilu.</p><p>Kad su stigli do kuće, jedan od mladića je bacio molotovljeve koktele na prozor u prizemlju kuće i izazvao požar zbog kojeg je nastala šteta od najmanje 4000 kuna. Srećom, nitko od ukućana nije ozlijeđen.</p><p>Dok je on to radio, drugi mladić i djevojka (18) u autu su čuvali stražu i pazili da netko ne naiđe. Nakon svog čina pokušali su pobjeći, međutim, spriječio ih je policajac koji živi u blizini. Pozvao je kolege te je trojac ubrzo priveden.</p><p>Iz <a href="http://www.dorh.hr/split16092020">državnog odvjetništva</a> ne navodi se zbog čega su se mladići odlučili na bacanje molotovljeva koktela, no prijavljeni su za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Mladići će u istražnom zatvoru biti mjesec dana, dok je djevojka nakon ispitivanja puštena na slobodu.</p>