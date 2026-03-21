Bačić: Azbest u Vjesniku trebao bi biti uklonjen oko Uskrsa

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u subotu je rekao kako očekuje da se podvožnjak u Slavonskoj aveniji pusti u promet oko Uskrsa dokad bi se trebao biti uklonjen i azbest sa 16. kata Vjesnika. Bačić je istaknuo da se trenutno uklanjanju aneksi Vjesnika kako bi se radnici mogli približiti samom neboderu i krenuti u njegovo uklanjanje.

- Sada se uklanjaju aneksi i zapadni i istočni. U potpunosti se uklanja fasada, kompletni građevinski otpad koji je nastao nakon požara i ja se nadam da ćemo, nakon što je nadzorni inženjer ovjerio prijedlog plana uklanjanja i zbrinjavanja azbesta, s izvođačem tijekom ponedjeljka dogovoriti sve aktivnosti i krenuti s uklanjanjem azbesta - rekao je ministar.

Dodao je i kako je cilj da se podvožnjak u Slavonskoj aveniji otvori oko Uskrsa, a do tada bi, kaže, u velikom dijelu bio i uklonjen azbest. Rekao je i kako je u ponedjeljak redovita koordinacija, da će se oko uklanjanja Vjesnika držati rokova koji će biti pomaknuti upravo onoliko koliko bude trajalo uklanjanje i zbrinjavanje azbesta.