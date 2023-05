Bačić daje novo obećanje: Do kraja listopada zbrinut ćemo sve koji žive u kontejnerima

Ministar prostornoga uređenja i graditeljstva Branko Bačić rekao je u četvrtak u Saboru podnoseći Izvješće o provedbi Zakona o obnovi od potresa za 2021., da će do kraja listopada zbrinuti sve koji žive u mobilnim stambenim jedinicama ili u kontejnerima.

"Do kraja listopada ćemo zbrinuti naše sugrađane koji su u mobilnim stambenim jedinicama ili u kontejnerima", rekao je Bačić u Hrvatskom saboru podsjetivši da je oko 70.000 objekata razrušeno ili oštećeno u zagrebačkom i petrinjskom potresu.

Kada je izabran za ministra, naglasio je, imali su 11 kontejnerskih naselja, u međuvremenu su njih tri ispražnjena, a ovih dana će još dva.

Smatra da će do polovice srpnja isprazniti kontejnerska naselja u Petrinji, kontejnersko naselje u Glini te ona u Sisku.

Bačić je istaknuo i da se u ovom trenutku radi 600 nekonstrukcijskih obnova kuća onih sugrađana koji žive u kontejnerima pored svojih kuća.

Podsjetio je da je Hrvatska za obnovu nakon potresa iz Fonda solidarnosti EU dobila jednu milijardu i 3 milijuna eura za obnovu zgrada javne namjene na potresom pogođenim područjima, a ugovoreno je oko 1325 projekata ukupne vrijednosti 3,2 milijardi eura, Osim iz europskog Fonda solidarnosti, 1,2 milijardi eura dobit će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostalu milijardu eura će državni proračun preuzeti na sebe.

Bačić je istaknuo i da će se sadašnjom dinamikom namjenski iskoristiti do kraja lipnja iskoristiti sva sredstva iz Fonda solidarnosti EU.

Naveo je da je na projektima i poslovima iz Fonda solidarnosti angažirano 205 hrvatskih građevinskih tvrtki i u što je uključeno više od 10.000 njihovih zaposlenika.

Tijekom brojnih replika, Bačić je na upit Marine Opačak Bilić - 'koliko će vremena proći do konačne obnove', rekao da će, kada su u pitanju privatne kuće, obnova trajati još dvije i pol do tri godine. No, kada se govori o višestambenim zgradama, gdje su zahtjevniji i kompliciraniji radovi, to će trajati nešto duže.

135 kuće na Banovini bit će završene do kraja srpnja, tjedno se ugovara 50-tak novih zamjenskih kuća

Na pitanje HDZ-ovog Ivana Kirina vezano uz projekte na području Sisačko-moslavačke županije, odgovorio je da je u tijeku izgradnja 20 višestambenih zgrada s ukupno 305 stanova. Pri tome je izrazio je i uvjerenje da će velika većina njih biti dovršena do kraja godine.

Uz to, rekao je, u postupku realizacije je nekonstrukcijska obnova 500 kuća i 55 zamjenskih kuća, najavivši i da će se na području te županije graditi još 36 višestambenih kuća.

Bačić je, na upit HDZ-ovog Žarka Tušeka, rekao da će se sve zgrade na području Krapinsko-zagorske županije u ovoj godini završiti ili početi graditi. U ovom trenutku se u toj županiji provode 152 projekta u vrijednosti 115 milijuna eura, dodao je.

SDP-ovog Peđu Grbina zanimalo je koliko je koliko je izgrađeno i useljeno zamjenskih kuća na području Banovine, a Bačić je odgovorio da se u ovom trenutku radi 135 kuća a njih 30 je završeno. Tih 135 kuća bit će završene do kraja srpnja, poručio je.

Dodao je i da sada tjedno ugovaraju 50-tak novih zamjenskih kuća.

