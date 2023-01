Bačić: Imamo nove dvije važne odluke oko obnove na Baniji

Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak u Glini da će Vlada već ovaj tjedan donijeti dvije odluke - o zamjenskom smještaju za ljude u kontejnerima i o oslobađanju plaćanja pričuve.

Vlada će objaviti javni poziv svim zainteresiranim vlasnicima useljivih stanova na području Banovine koji mogu pružiti stanovanje sugrađanima čije su kuće uništene, s tim da će se za takve stanove moći javiti i vlasnici čije su zgrade imale žute oznake, što dosad nije bio slučaj.

„Time ćemo pružiti mogućnosti većem broju sugrađana u kontejnerima”, kazao Bačić nakon obilaska radova na izgradnji višestambenih zgrada u Glini.

Dodao je da je veliki broj vlasnika zainteresiran za iznajmljivanje koje država plaća 9,5 eura po četvornom metru.

Druga odluka koju će Vlada donijeti ovaj tjedan je da ljudi koji ne mogu živjeti u svojim zgradama budu oslobođeni plaćanja pričuve.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Ide se i u nabavu montažnih drvenih kuća

Bačić je ponovio da bi novi Zakon o obnovi koji će ubrzati obnovu trebao biti prihvaćen u Saboru do 17. veljače te da je cilj do 1. studenog sve građane koji su u kontejnerima prikladno smjestiti i to u stanove u višestambenim zgradama ili u njihovim novouređenim kućama ili zamjenskim kućama koje se grade ili u druge oblike stambenog zbrinjavanja.

A kako bi se to doista moglo provesti, dodao je, potreban je konkretan program obnove i program stambenog zbrinjavanja. Program stambenog zbrinjavanja biti će gotov najkasnije do usvajanja novog zakona, a program cjelokupne obnove do kraja ožujka ili početka travnja, najavio je.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Naglasio je i da će prioritet imati ljudi koji žive u kontejnerima.

Bačić je iznio podatke da se trenutno na području Banovine gradi 109 obiteljskih kuća, počinju radovi na 460 novih zamjenskih obiteljskih kuća, te pregovara o otkupu 200 obiteljskih kuća. Za one koji budu htjeli ostati kod svojih obiteljskih kuća ići će se u nabavu montažnih drvenih kuća, a one bi trebale biti ugovorene do 30. lipnja nakon čega će se početi postavljati, kazao je.

Na području Sisačko- moslavačke županiji trenutno se gradi i 15 višestambenih zgrada, a po hitnoj proceduri planira se još 30 višestambenih zgrada putem APN-a, među ostalim i u Sisku, rekao je.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Na novinarski upit ima li se namjeru ispričati građanima u kontejnerima, na što ga je pozvala oporba, Bačić je odgovorio da suosjeća sa svim građanima na Banovini i Zagrebu kojima dosad nije riješeno stambeno pitanje.

„Obnova je proces koji traje, nismo zadovoljni obnovom privatnih kuća i kao ministar ću učiniti sve da se maksimalno ubrza čitava proces”, poručio je.

Ministar pritom nije mogao točno precizirati kada će obnova završiti dodavši da će to moći reći nakon izrade cjelovitog programa obnove.

O aferi softver: Nemam informacija, ne propitujem rad pravosuđa

Na upit zna li tko je AP i poruka bivše ministrice Gabrijele Žalac i Josipe Rimac Bačić je odgovorio da se o tome očitovao Ured premijera i da tome nema što dodati.

„Pobornik sam načela trodiobe vlasti, ne pada mi na pamet propitivati rad pravosuđa, oni imaju otvorene ruke i slobodni su u postupanju...mene nitko ne informira niti bih tražio da me informira niti bi izvršna vlast trebala sudjelovati u radu pravosudnih tijela, nikakvih informacija o tome nisam imao niti imam”, odgovorio je Bačić upitan je li imao informacije o aferi softver i informiranosti premijera o tome.

Najčitaniji članci