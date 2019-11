Bačić: Nadam se da će štrajk u obrazovanju privesti kraju

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je u utorak kako se nada da će se štrajk obrazovnih sindikata privesti kraju kako bi započela škola te istaknuo da bi sindikati trebali "prihvatiti i dogovoriti konačan stav" kako bi se prekinulo s štrajkom.

„Sindikati bi trebali prihvatiti i dogovoriti konačan stav kako bi se prekinulo s štrajkom”, rekao je Bačić novinarima nakon saborskog Kluba HDZ-a. Naveo je i da ih je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izvijestio o dosadašnjem tijeku pregovora s obrazovnim sindikatima, ali nisu razgovarali o pojedinostima pregovora koji su trenutno u Vladi.

"To ipak treba ostaviti da se to na razini predstavnika Vlade i sindikata raspravi i usuglasi. Nadam se da bi to trebalo privesti kraju i da škola doista započne", rekao je Bačić.

Upitan kako komentira izjavu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak da je zbog štrajka obrazovnih sindikata izgledan produžetak školske godine, odgovorio je kako ne zna takve podatke.

Bačić je kazao i da će profesori temeljem podizanja osnovice za 20 posto i porezne reforme imati povećanje plaće od oko 25 posto. "To je iznimno povećanje. Interesira me koliko je poslodavaca u Hrvatskoj, i u realnom sektoru, svojim zaposlenicima u četiri godine povećavalo plaću 25 posto", naglasio je.

Naveo je i da može razumjeti nezadovoljstvo prosvjetara, ali i da nije siguran koliko je činjenica da se plaća u mandatu ove vlade povećala 25 posto – može naći pravo opravdanje za štrajk.