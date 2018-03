Bačić o ratifikaciji: Mi u HDZ-u se ne bojimo različitih stavova

HDZ je ozbiljna i jaka stranka i ne bojim se unutarstranačke rasprave o Istanbulskoj konvenciji, jer ona stranku čini demokratičnijom i još jačom, ustvrdio je Branko Bačić, predsjednik Kluba HDZ-a na pitanje je li u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a počela pobuna protiv Andreja Plenkovića koji je najavio kako se ide na ratifikaciju navedenog dokumenta.

Bačić navodi da na stranačkim tijelima svi slobodno mogli iznijeti stav i svoje viđenje konvencije. O ovoj temi nastavlja se rasprava unutar HDZ-a, a sljedeće tijelo je Klub zastupnika.

- To je jedna u nizu rasprava koje ćemo provoditi u HDZ prije nego što pristupimo raspravi i glasovanju u Saboru. Nema nikakvog straha za sudbinu HDZ-a jer pojedini članovi Predsjedništva ima drugačiji stav od onog što ga imam ja ili predsjednika Sabora ili drugog člana Predsjedništva, koji se zalaže za ratifikaciju. Mi se toga u HDZ-u ne bojimo. Dobrodošla je demokratska rasprava na razini svih tijela HDZ-a - rekao je Bačić koji je uvjeren da će se raspravama usuglasiti stajališta te da rasprava na ovu temu može samo osnažiti HDZ.

Ustvrdio je i kako je zadovoljan sjednicama stranačkih tijela.

- Ne vidim nikakve pukotine u funkcioniranju HDZ-a zbog toga što smo otvoreno raspravljali o dosezima Istanbulske konvencije, što bi ona eventualno donijela društvu, koliko se ona odnosi na rodnu ideologiju. Vjerujem da ćemo kao vladajuća većina, uz potporu dijela oporbe tu konvenciju i ratificirati - poručio je.

Na pitanje hoće li HDZ dopustiti svojim zastupnicima da o Istanbulskoj konvenciji u Saboru glasaju po svojoj savjesti ili će se inzistirati na stranačkoj stegi, Bačić je odgovorio kako će to reći nakon što se na klubu dogovore o glasovanju na plenarnoj sjednici. Upitan prijete li nakon glasovanja formiranje frakcija u HDZ-u, Bačić je uzvratio:

- To što imamo različite stavove i promišljanja u ovom trenutku o ratifikaciji je daleko od frakcija i bilo čega drugoga. To je jedno pluralno promišljanje unutar HDZ o Istanbulskoj konvenciji koja je za mene dobrodošla - poručio je.

S obzirom na to da taj dokument u posljednje vrijeme dovodi do podjela u društvu Bačić je uvjeren da će se iz rasprave o tom dokumentu, ali i tumačenju pojedinih odredbi vidjeti da su u konvenciji sadržani pojmovi koji su u velikom dijelu sadržani u hrvatskoj zakonodavstvu od 2008 do danas. Na pitanje jesu li zagovornici konvencije na HDZ-ovim stranačkim tijelima uspjeli argumentima uvjeriti protivnike da se predomisle, Bačić je odgovorio:

- Svi smo iznosili stavove i ne očekujem da nakon pet minuta ili dva sata sve sjedne onako kako ja mislim da bi trebalo. Ne žurim s time kako bih nekoga uvjerio da sam u pravu - ustvrdio je.

Bačić je uvjeren da će se u vremenu, koje je pred njima, naći načina i mogućnosti da se usuglase u vrlo velikom dijelu konvencije. Napomenuo je da će u zakonu biti obrazloženja odredbi koja su izazvala prijepore u društvu te da bi se i u izjavi, koja bi mogla pratiti dokument, "određene razlike nadići i premostili".

Bačić smatra kako ne postoji rizik da se ratifikacija Istanbulske konvencije odgodi.