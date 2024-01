Bačić: Još ne razmišljamo o našem kandidatu za predsjednik Republike Hrvatske

Branko Bačić je po struci inženjer geodezije, u struci je radio do 1993. godine, a tri godine prije se učlanio u HDZ. U svojoj je karijeri šest puta bio saborski zastupnik, a bio je i državni tajnik. Ipak, pozicija ministra do sada mu je najzahtjevnija.

- Ova mi je dužnost bila najveći izazov kada sam je preuzeo prije godinu dana, u srijedu je bilo točno godinu dana. Dobio sam konkretnu zadaću u kojoj se lako mjeri uspjeh i neuspjeh. Bio sam ministar i prije i imao sam viziju što želim napraviti. Ali ovo je drugačije, ljudi su na terenu, na Banovini i u Zagrebu. Pozdravljam ovom prilikom sve naše sugrađane koji su na hladnom u Banovini, nisu svi još uvijek u pravom smještaju koji im priliči. Pozivam ih sve da se još malo izdrže, nastojimo napraviti sve da ih što prije smjestimo u prave zgrade i kuće - krao je Bačić Stankoviću.

- Ovo je najodgovorniji dio moje političke karijere, iako je bio odgovoran posao voditi klub i brinuti o vladajućoj većini. To je jako odgovoran posao, ali ovdje mi se čini, kada sam preuzeo obnovu, da je to najveći izazov u mojoj karijeri - dodao je.

Stanković ga je upitao zašto obnova Banije prije nije išla, a sada navodno ide.

- Nakon potresa trebalo je osmisliti zakonodavni okvir kako krenuti u obnovu i trebalo je osigurati sredstva da obnova krene. Trebalo je imati i određeno iskustvo i vidjeti da model koji je mene dočekao nije bio najprohodniji kada je riječ o tome. Naime, za obnovu prije mene su bila odgovorna tri državna tijela: resorno ministarstvo, fond za obnovu Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije te Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. To nije moglo do kraja funkcionirati jer se nije upravljalo s jednog mjesta - objasnio je Bačić.

Stanković je istaknuo kako je oporba na to od početka upozoravala.

- Pokušalo se da ministarstvo bude upravno tijelo, a danas mi donosimo rješenja o obnovi, a s druge strane smo javno poduzeće koje tu istu obnovu provodi. Sada smo sve objedinili, a smanjili smo i količinu potrebne dokumentacije da ne opterećujemo naše sugrađane s tim. Smanjili smo i broj sudionika u samoj obnovi kako bismo što prije od rješenja obnove počeli graditi i obnavljati zgrade na Banovini. Premijer Plenković se zauzeo do kraja, u smislu da osigura milijardu i tri milijuna eura za obnovu zgrada javne namjene i prometne i komunalne infrastrukture. Ta sredstva su bila veliki pokretač obnove - naglasio je Bačić.

O Plenkoviću i nadolazećim izborima

Ide li Andrej Plenković nakon izbora u Brisel pitanje je koje se često postavlja u medijima, pa je Bačića Stanković upitao zna li nešto o tome.

- Mislim da vam mogu potvrditi kako će u dogodine u ovo vrijeme Andrej Plenković biti u Banskim dvorima, bit će treći put izabran za predsjednika Vlade. Tu će dužnost obavljati i u idućem mandatu. Građani i naši birači će prepoznati što je Vlada napravila u proteklom razdoblju - siguran je Bačić.

Stanković ga je upitao smatra li da je dobro imati vlast 12 godina zaredom.

- Dobro je ako si uspješan, To znači da si tri puta dobio većinsko povjerenje birača, a u demokratskim sustavima to se u pravilu zadobiva radom, dokazivanjem, ustrajavanjem na rješavanju osnovnih problema sugrađana.

Komentirao je i navod Stankovića da se Plenković zadnjih 8 godina umislio i osilio u javnom nastupu.

- Nije jednostavno 7 i pol godina biti prvi čovjek i nositelj izvršne vlasti u Hrvatskoj, to nije jednostavno nigdje, a posebno ne u ovim uvjetima. Tih 7 i pol godina predstavljaju na određeni način krizni menadžment jer smo se susretali s aferama, pandemijom, energetskom i ekonomskom krizom kao posljedicom agresije na Ukrajinu. Velika su očekivanja, ogromna je odgovornost i jasno je da vas taj posao na određeni način troši. Postajete nestrpljiviji, želite riješiti probleme, a puno puta ste oklevetani, napadnuti, neopravdano kritizirani. Držim da se Andrej s tim odlično nosi. U situaciji u kojoj on je, iznimno je uspješan premijer koji se odlično s tim nosi.

Koalicijski potencijal HDZ-a

Je li moguća suradnja s Domovinskim pokretom, pita Stanković.

- Naš je cilj na parlamentarnim izborima osvojiti rezultat koji smo imali u srpnju 2020. godine i zajedno s našim sadašnjim koalicijskim partnerima koji su se pokazali kao iznimno stabilan partner HDZ nastaviti upravljati Hrvatskom i nakon novih izbora. U Domovinskom pokretu je dio ljudi koji su izgubili na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, nezadovoljni takvim ishodom su otišli iz HDZ-a. S druge strane Domovinski pokret se pokazao kao stranka od jedne ili dviju tema.

Suradnja s Miloradom Pupovcem

- Milorad Pupovac se pokazao kao stabilan partner ovoj Vladi. Meni je neprihvatljivo da se u četvrtom desetljeću Hrvatske samostalno propitkuje jednu politički stranku koja je na desnom centru političkog spektra o tome je li, zašto i treba li surađivati sa strankom koja predstavlja jednu nacionalnu manjinu u Hrvatskoj. To ne bi trebalo biti pitanje već je to dio političke kulture i političkog odgoja. Ne vidim potrebe to propitkivati - istaknuo je Bačić.

O životnom standardu

- Kako možete biti ponosni na ono što ste napravili u proteklih 7 i pol godina ako Hrvatska konstantno pada s brojem stanovnika - upitao je Stanković Bačića.

- Zadaća svake vlasti je osigurati bolje uvjete za život svojih sugrađana. Kada smo preuzeli upravljanje Hrvatskoj na jednog nezaposlenog je bilo pet zaposlenih, a danas je to na 15 ili 16 zaposlenih. To govori da smo promijenili odnose u hrvatskom gospodarstvu. I pri činjenici da se jedan dio mladih Hrvata iselio, zbog čega mi je žao, ali vraćaju se, broj zaposlenih je nikad veći, porasla je prosječna i medijalna plaća - naglasio je ministar.

- Teže je kupiti danas stan nego prije osam godina. Porasle su plaće, ali je još više poskupila hrana. Kako onda da se ljudi ne iseljavaju - naglasio je Stanković.

- Cijena stanova je usko vezana i s brojem novoizgrađenih stanova. Oko osam posto ukupnog hrvatskog BDP-a je u rukama građevinara, tome je doprinijela i obnova. Stoga je operativa angažirana na obnovi, što dovodi posljedično do situacije da rastu cijene stanova i građevinskih roba - objasnio je Bačić.

Stanković je pitao kad će stati odlazak ljudi iz Hrvatske, na što je Bačić odgovorio kako bi bilo zanimljivo vidjeti koliko se ljudi vratilo u Hrvatsku zadnju godinu ili dvije, s čim se Stanković ne slaže.

Migranti i traženje azila

- Brine li vas podatak da imamo 64 tisuće zahtjeva za azilom u Hrvatskoj koji je značajno skočio prošle godine u odnosu na pretprošlu. Vidite li u tome opasnost za Hrvatsku? - upitao je Stanković.

- Problem nelegalnih migracija nastao je izvan Hrvatske i potrebno je na izvoru rješavati taj problem. Prošle godine je na našim granicama utvrđeno gotovo 70 tisuća nelegalnih prelazaka granice. Mislim da hrvatski građani nisu u toj mjeri, koliko to oporba želi pokazati, osjetili taj problem broja migranata u Hrvatskoj. U pravilu, kad zatraže azil vrlo brzo odlaze u druge zemlje koje su njihovo krajnje odredište. Vrlo se kratko zadržavaju u Hrvatskoj i praktično činimo sve kako bismo zaustavili te nelegalne migracije - ustanovio je Bačić te dodao kako je problem u susjednim državama koje nemaju mogućnost zaustavljanja migracija.

Predsjednički kandidat

- Imate li kandidata ili kandidatkinju za predsjednika republike? - izravno ga je upitao Stanković.

- Najprije ćemo ići korak po korak. HDZ ima značajan broj dužnosnika na svim najvišim razinama. U ovom trenutku još ne razmišljamo o našem kandidatu za predsjednik Republike Hrvatske - rekao je Bačić.

O predsjedniku Milanoviću

- Mislim da je predsjednik RH prema Ustavu dužan djelovati na redovitom usklađenom djelovanju svih sastavnica državne vlasti, a meni se čini da Milanović to ne radi. On to ne provodi, gotovo je na svim važnim procesima posljednje četiri godine bio svojevrsni oponent odluka Vlade. Gotovo da ga možemo poistovjetiti sa šefom oporbe, što nije posao predsjednika Republike Hrvatske - rekao je Bačić.