Bačić od Banovine zbog svog šefa mora do čarobnog štapića za obnovu nakon potresa....

Sabor je prihvatio novi Zakon o obnovi, koji bi nakon gotovo tri godine od zagrebačkog i dvije od petrinjskog potresa trebao pojednostaviti i ubrzati samu obnovu, koji je izradio novi ministar Branko Bačić. Po novom se proces obnove centralizira s obzirom na to da se Fond za obnovu i Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje pripajaju Ministarstvu. Sramotni dosadašnji rezultat države, koja do kraja 2022. godine u Zagrebu nije izgradila ni jednu, a na Banovini tek šest zamjenskih kuća, trebao bi popraviti upravo Branko Bačić. On pak u nedostatku nečeg boljeg od prvog dana obilazi potresom pogođena područja i daje obećanja građanima, koji su tih istih obećanja odavno siti. To što su ljudi treći zimu proveli u kontejnerima govori samo za sebe.