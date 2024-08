Bačić: 'Uvest ćemo na određeni način porez na nekretnine...'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je u ponedjeljak da će vlada i dalje držati 'socijalnu' cijenu prije svega plina i struje, a dijelom i naftnih derivata poručivši kako neće doći do velikog poskupljenja energenata.

"Mi ćemo i dalje držati 'socijalnu' cijenu prije svega plina i električne energije, a dijelom i naftnih derivata. Neće to ići gore kao što je ovih dana bilo u medijima. Nastojat ćemo da povećanje bude što je moguće niže", rekao je Bačić novinarima upitan hoće li se povećati cijene struje i plina. Najavio je i kako će jesenski paket mjera na Vladi donijeti za 15 dana.

Poručio je i kako vode računa i o socijalnom statusu brojnih sugrađana te će voditi računa i o socijalnom aspektu kako ne bi smanjili standard građana.

Bačić je istaknuo kako se od pandemije Covida-19 i ruske agresije na Ukrajinu puno uvjeta promijenilo na tržištu energenata koji bi doveli do značajnog povećanja cijene energenata, ali se to nije dogodilo u našoj zemlji. Poručio je građanima kako neće doći do velikog poskupljenja energenata kako se to najavljuje u medijima kazavši da će ostati 'prilično u cijenama energenata koje su bile kao i do sada'.

Želimo poticati dugoročni te smanjiti kratkoročni najam stanova

Novinari su Bačića pitali za komentar predloženog zakona o upravljanju i održavanje zgrada kojim se zabranjuje i prenamjena stanova za kratkoročno iznajmljivanje u višestambenim zgradama bez suglasnosti 80 posto suvlasnika. Rekao je kako time žele zaštititi stambeni prostor u zgradama te doprinijeli kvaliteti života onih vlasnika stanova koji ih kratkoročno ne iznajmljuju ali često puta znaju biti žrtvom načina života u stambenim jedinicama u kojima se provodi kratkoročni najam te koji je prioritetno namijenjen za turističku djelatnost.

"To nije bilo dobro. Ako želimo kvalitetan održivi turizam onda moramo uspostaviti kvalitetan odnos između suvlasnika zgrade i turista", kazao je. Pojasnio je i kako je i dalje moguć kratkoročni najam u višestambenoj zgradi ako se s time slaže 80 posto suvlasnika. Pri tome, to se ne donosi retroaktivno i onaj koji je do sada dobio rješenje ono mu se ne može ukinuti jer bi to, smatra, bilo protuustavno.

Bačić je istaknuo kako žele da se stambeni prostor u Hrvatskoj isključivo koristi za stanovanje. Upozorio je kako mladi ljudi plaćaju veliku najamninu u gradovima jer je deset posto svih stambenih jedinica u zemlji u kratkoročnom najmu što onda, zbog smanjenja ponude na tržištu, dovodi do povećanja cijene najma i kvadrata stana.

Najavio je kako će prvu stambenu strategiju u zemlji predstaviti krajem rujna, a sadržavat će i određene porezne izmjene. Upitan znači li to i uvođenje poreza na nekretnine odgovorio je kako će na određeni način uvesti porez na nekretnine. "Da, uvest ćemo na određeni način porez na nekretnine ali obrise tog zakona vam ne želim sada dati dok ga cijeloga ne izradimo", kazao je . Naveo je i kako već sada postoji porez na nekretnine a to je porez na kuće za odmor koji će se na određeni način redefinirati.

"Želimo da ono što je u Hrvatskoj građeno za stanovanje i bude u svrhu stanovanja", rekao je. Upozorio je da je oko 115.000 stambenih jedinica prenamijenjeno u poslovne prostore a 230.000 stambenih prostora za turističku djelatnost. Smatra kako će u realizaciju toga zakona krenuti od 1. siječnja 2025., a za to će trebati mijenjati i neke zakone. Istaknuo je i kako kroz poreznu reformu žele poticati dugoročni najam te smanjiti kratkoročni najam.

Zadržavanje Severine Vučković na granici sa Srbijom zbog 'spornih izjava' je neprihvatljivo u demokratskom društvu

Bačić je, upitan o slučaju pjevačice Severine Vučković koja je zadržana na granici sa Srbijom zbog ‘spornih izjava’, rekao da mu je to neprihvatljivo u demokratskom društvu. "I to puno govori o tome tko takav postupak provodi nad hrvatskom pjevačicom ili bilo čijom... Živimo u demokratskom društvu, bar bi trebali živjeti. Mislim da je Srbija demokratska država gdje su te izjave dio svakodnevice... U demokratskom društvu je to za svaku osudu", smatra Bačić.

Upitan o izjavi Marija Radića da će, preuzme li Demokratski pokret, tražiti novu raspodjelu ministarstava, odgovorio je kako ne želi komentirati izborni proces u drugim strankama.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić obišao je danas više gradilišta poslijepotresne obnove na području Zagreba.