Bacio bombu i prijetio policiji: "Nisam nikoga htio ozlijediti"

Zbog pokušaja ubojstva četvero policajaca te dovođenje u životnu opasnost još dvojice policajaca i dvije civilne osobe, prema kojima je ispalio više hitaca iz puške te bacio ručnu bombu tijekom 12-satne drame koja se odvijala prošle godine u baranjskom selu Šećerana, na Županijskom sudu u Osijeku 5. lipnja počet će suđenje Zoranu Selešu (36) iz ovog mjesta, javlja Jutarnji.

Podsjetimo, Seleš se u kolovozu prošle godine zabarikadirao u kuću i prijetio policiji bombama.

Na mirnu predaju dozivali su ga i njegov otac, majka i supruga, na što je Seleš odvraćao povremenim pucnjevima iz oružja u zrak, a oko 20 sati i bacanjem bombe u dvorište. Pripadnici osječke interventne policije od 19 sati navečer pregovarali su sa naoružanim Selešom kako bi ga privoljeli na predaju. To je na kraju učinio malo oko 3 sata ujutro. Odveli su ga na psihijatriju.

Seleš inače ima dijagnozu disocijalnog poremećaja ličnost, a istražiteljima je kazao kako nije nikoga htio ozlijediti već je pucao u zrak jer je bio iznerviran, piše Jutarnji.

U petak 11. kolovoza 2017. popodne Zoran je uzeo zračnu pušku, sjeo na prag svog stana i pucao preko dvorišta u vrata svoje šupe. To je vidjela i čula njegova susjeda Marija Bermanec (62) koja je, kao i puno puta do tada, pozvala policiju. Patrola policije došla je porazgovarati sa Zoranom, a kako je on bio drzak i svađalački raspoložen odveli su ga u postaju i zatvorili na 24 sata. Obavili su i pretres stana u kojemu nisu pronašli nikakvo oružje, ali su mu zračnu pušku zaplijenili. Idućeg dana, u subotu, Zoran je pušten kući.

- Čim je sjeo za stol ručati, opet je u dvorište došla policijska patrola. Susjeda ih je pozvala i rekla im da je on došao i da zlostavlja ženu i djecu. Kad je vidio policiju, odjednom je pukao. Valjda mu je prekipjelo. Izvukao je odnekud drugu pušku i zapucao prema policiji. Policajka i policajac koji su došli na intervenciju pobjegli su trčeći iz dvorišta. Susjedi su se sakrili. Odjednom je nastao cirkus. Zoran je k meni poslao ženu i djecu, da ne gledaju sve to. Tek onda sam saznao što se događa. Krenuo sam k njemu da ga smirim. Tada su već stigli i drugi policajci naoružani puškama, ali on je izašao na dvorište, vidio sve nas, podigao ruku u kojoj je bila bomba i rekao da će sve raznijeti. Bacio je bombu. Znam da su ga tada policajci mogli ubiti, imali su svako pravo da to naprave, ali zahvalan sam što nisu jer Zoran tada nije bio pri sebi - kaže kroz suze Zoranov tata Vladimir.

Dodao je da se njegov sin već godinama liječi od poremećaja osobnosti. Patio je od depresije, a katkad je, kaže Vladimir, znao biti i agresivan.

- Ponekad nije htio piti lijekove jer su ga uspavljivali, a on je htio raditi - otkrio je Vladimir.

Tvrdi da mu sin nije bio problematičan sve dok se nije doselio u zgradu u kojoj trenutno živi.

- Otkako su tu doselili njima problem pravi bračni par koji žive do njih. Gospodin i supruga imaju problem sa svima koji dosele u tu zgradu. Moj sin bio im je problem jer je romske nacionalnosti. Stalno su ga lažno prijavljivali za svakakve gluposti. Već je i policiji bilo smiješno. U par godina 150 prijava su dobili protiv mog sina i većinom su bile lažne - rekao je Zoranov otac.

Susjed kojeg optužuju, Ivan Bermanec, pravda se da je zapravo Zoran taj koji nikome nije dao živjeti.

- Stalno je puštao glasnu glazbu. Molili smo ga da nas ne maltretira, ali nije slušao. Čak je jednom dobio zabranu dolaska kući tri mjeseca ali je svejedno svaku noć tu spavao. Sinoć nam je izrešetao auto i rekao je da će nas ubiti ako izađemo iz kuće. Zato smo i pozvali policiju. Policiji smo govorili da on ima oružja, prošle godine smo saznali za pušku i pištolj, a nama je policija govorila da nema ništa, da ima samo plašljivac. Pa evo vam plašljivac - rekao je tada Bermanac.