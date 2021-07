“Mario, kako je?!”, viknula je susjeda svom sumještaninu iz Zoljana u nevjerici gledajući u njegovu muljem opasanu kuću. “A, evo, živa glava, to je bitno”, dodao je Mario Lonjak rezignirano. Poplava koja je u ponedjeljak oko podneva u 15-ak minuta potopila našički kraj uništila je i njegovu kuću.

- Moja se kuća našla na najvećem udaru i najviše smo nastradali od svih u selu jer smo u udubini između dva brda. Inače, svako malo plivamo kad bude jake kiše jer su oko nas brda i kanali, ali nikad kao sad. Supruga, mala i ja smo bili u kući kad je to počelo. Kad smo vidjeli da se voda brzo penje, zvao sam vatrogasce da donesu vreće s pijeskom. Oni su došli u roku od 15 minuta, ali nisu mogli doći do kuće. Mi smo bježali kroz prozor, već nam je voda bila do struka. Stavio sam ženu i malu u bager te smo izašli na cestu - govori Mario Lonjak držeći u rukama kćer od pet godina.

Uplašila se jučerašnjeg dana, a sad je ostala bez svojih igračaka i svega što je imala. Kuća im je ogoljenih zidova, puna vlage. Susjedi su im priskočili u pomoć iznijeti sav uništeni namještaj. Dvorište lijepo uređeno sad je puno mulja i blata.

Mario je obrtnik, bavi se prijevozom, pjeskarenjem, bojenjem...

U dvorištu su pod vodom ostali i kamioni i automobil. Ništa sad ne smije upaliti dok se posve ne osuši.

- Sad ćemo jedno vrijeme biti u kući kod brata. Za kuću moramo kupiti sve novo, od namještaja do tehnike. Koliko će i kad općina pomoći, ne znamo, ali bili su tu jučer svi. Mi u selu godinama govorimo Hrvatskim vodama da kanali nisu očišćeni i da će se kad-tad dogoditi katastrofa, ali ne vrijedi. Kanal pored moje kuće dubok je metar i pol, a trebao bi biti pet - govori Mario.

Pored njihove kuće je crkvica koja se također našla pod vodom. Mještani su se okupili kako bi iz nje izvukli drvene klupe i pokupili vodu. Svima uokolo poplavili su podrumi. Jednako loša situacija bila je i u obližnjem selu Seona. Kad je bujica počela nadirati, prvo što je srušila bila je stara kuća bake Marije Bošnjaković (80).

- Ona je jadna pod stresom otkako je jutros vidjela svoju kuću napola srušenu. Sinoć smo joj rekli da se kuća urušila zbog poplave, ali je nije vidjela, a jutros je doživjela šok. Slučajno se dogodilo da nije bila u kući u vrijeme dolaska te bujice. Išla je na kontrolu u ambulantu i potom bila kod mene, čekala me da dođem doma s posla. Iako mi živimo tek nekoliko kuća dalje od nje, do nas bujica nije došla jer smo na malo povišem dijelu sela. Njena kuća je u maloj doli i baš se našla na udaru slivnih voda s dva okolna brda, a izlila nam se i mala rijeka koju imamo u blizini. Ta sto godina stara kuća nije izdržala tu količinu vode - govori nam bakina unuka Suzana Dragić.

Iako može otići živjeti drugdje, ona ne želi iz svoje kuće.

- Ne znamo sad što će biti s tom kućom. Nije za obnovu. Baka ima 80 godina i ne pamti da nam se u selu ikad dogodila ovakva poplava - kaže Suzana dodajući kako je snažna bujica nosila sve pred sobom.

U petnaestak minuta sve su niske kuće bile pod vodom do prozora.

- Susjede je bager izvlačio iz kuće jer nisu mogli izaći, a da ne upadnu u vodu metar duboku. Počelo je padati oko 11.30, a već oko 13 sati sve je bilo pod vodom. Gledaš kroz prozor i sve izgleda kao i filmu, nestvarno - odjednom rijeka teče selom. Ja sam bila na poslu dok se to događalo, mama mi je slala videa i slike. Nismo znali što bismo. Suprug je zvao HEP da dođu isključiti struju - govori još potresena Suzana.

Odmah pored kuće bake Marije nalazi se i kuća obitelji Ocelić. I njihovo su cijelo dvorište i dobar dio kuće bili pod vodom. U dvorištu živi jedan dio obitelj, a u prednjoj kući drugi.

- Nama je sve plivalo. Vodu smo iz podruma tek danas konačno izvadili. Iz općine su nam rekli donijeti isušivače. U dvorištu imamo radionicu sa strojevima, alatima, kosilicama, to je sve bilo u vodi, ne vjerujem da će više raditi. Čuli smo za najave velikih kiša i bujica, ali nisam očekivala ovako nešto. Imam 55 godina, moji roditelji su zidali ovu kuću u kojoj živimo, i nikad nije bilo ovakve poplave. Bager je došao do nas i sjeli smo u onu njegovu kašiku da nas izveze iz vode. Ja sam se uplašila, a možete misliti kako je bilo djeci od 5 i 8 godina - govori Terezija Ocelić.

Njena sestra se u dvorištu pokušala obraniti slaganjem vreća s pijeskom, no ubrzo je i ona morala izaći.

- Prije 20-ak godina bilo nam je slično, ali ni blizu ovako. Nama je napunila i podrum kuće i prostorije u dvorištu u kojima živimo. Namještaj je natopljen, bijela tehnika. Samo smo nešto uspjeli podići na cigle. A mi u podrumu i u našoj kući imamo vodne pumpe, no one nisu uspjele ništa izvući jer su i one završile pod vodom - kaže Zlatko Radmanović pokazujući mokre zidove u svojoj kući.