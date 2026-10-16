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NEMA VEZE, NEMA BICIKLA

Bajs u kvaru, dio Zagrepčana ne može u aplikaciju: 'Rješavamo'

Piše Ivan Hruškovec, Bojana Mrvoš,
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Bajs u kvaru, dio Zagrepčana ne može u aplikaciju: 'Rješavamo'
Foto: 24sata
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Korisnici kojima aplikacija radi, i bicikl su stavili u pogon, nemaju problem s vraćanjem Bajsa na završnu stanicu.

Jutros od osam sati kod dijela korisnika zagrebačkog Bajsa, bicikla za najam, ne radi aplikacija pa bicikl ne mogu koristiti. Na ekranu se pojavljuje obavijest da nema internetske veze, a na info-telefonu Bajsa odgovaraju kako problem postoji, i da ga od jutros rješavaju. 

Ne znaju hoće li se korisnicima koji imaju pretplatu nekako namiriti gubitak. 

Korisnici kojima aplikacija radi, i bicikl su stavili u pogon, nemaju problem s vraćanjem Bajsa na završnu stanicu. 

"Zaprimili smo manji broj prijava korisnika kojima se pri korištenju aplikacije prikazuje poruka o nedostupnosti internetske veze. Prema dosadašnjim provjerama, postoji mogućnost da su poteškoće povezane sa starijim verzijama operativnih sustava na pojedinim mobilnim uređajima. Provjera je u tijeku kako bismo utvrdili točan uzrok i opseg poteškoća", odgovaraju za 24sata iz Nextbikea, koji vodi sustav Bajsa. 

"Poteškoće ne zahvaćaju sve korisnike - tijekom jutarnjih sati ostvareno je više od 3.000 vožnji. Žao nam je zbog neugodnosti te korisnike koji imaju poteškoća molimo da korisničkoj podršci dostave model uređaja, verziju operativnog sustava i snimku zaslona s porukom kako bismo olakšali provjeru", napominju. 

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