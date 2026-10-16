Bajs u kvaru, dio Zagrepčana ne može u aplikaciju: 'Rješavamo'

Jutros od osam sati kod dijela korisnika zagrebačkog Bajsa, bicikla za najam, ne radi aplikacija pa bicikl ne mogu koristiti. Na ekranu se pojavljuje obavijest da nema internetske veze, a na info-telefonu Bajsa odgovaraju kako problem postoji, i da ga od jutros rješavaju.

Ne znaju hoće li se korisnicima koji imaju pretplatu nekako namiriti gubitak.

Korisnici kojima aplikacija radi, i bicikl su stavili u pogon, nemaju problem s vraćanjem Bajsa na završnu stanicu.

"Zaprimili smo manji broj prijava korisnika kojima se pri korištenju aplikacije prikazuje poruka o nedostupnosti internetske veze. Prema dosadašnjim provjerama, postoji mogućnost da su poteškoće povezane sa starijim verzijama operativnih sustava na pojedinim mobilnim uređajima. Provjera je u tijeku kako bismo utvrdili točan uzrok i opseg poteškoća", odgovaraju za 24sata iz Nextbikea, koji vodi sustav Bajsa.

"Poteškoće ne zahvaćaju sve korisnike - tijekom jutarnjih sati ostvareno je više od 3.000 vožnji. Žao nam je zbog neugodnosti te korisnike koji imaju poteškoća molimo da korisničkoj podršci dostave model uređaja, verziju operativnog sustava i snimku zaslona s porukom kako bismo olakšali provjeru", napominju.