- Baka Ankica je legenda kakvu još niste vidjeli. Žena je na štakama bez kojih ne može, ima jedan zdravi kuk, a dočekala nas je s tri vrste kolača, kao da se znamo sto godina. Nas deset se skupilo, mislili smo da ćemo joj trebati pomoći pospremiti i očistiti. Kad smo došli kod nje, nismo imali što, ona sve sama održava - govori nam Marija Šapina iz udruge VGLegacy.

Ankica (86) živi u selu Dragotina pored Gline. Cijeli život bila je domaćica i bavila se poljoprivredom. Suprug joj je preminuo 2017. godine, a živi od njegove mirovine od 1.200 kuna. Ona je invalid, prošle godine je trebala na operaciju kuka, no otkazana je zbog pandemije. Taj isti kuk je dodatno ozlijedila tijekom potresa, kada ju je silina potresa bacila na peć. Kuća joj je uništena, dobila je crvenu naljepnicu i unutra se ne može i ne smije živjeti. Dobila je građevinski kontejner u kojem su krevet, mali stol i televizija. Da bi se umila, otuširala, skuhala kavu ili nešto za jesti, mora na štakama prijeći cijelo dvorište. Tamo se nalazi ruševna štala bez poda, s ceradom umjesto krova. U njoj je mali frižider, sudoper koji nije spojen na vodu i štednjak na drva. Jedina voda koju ima je ona u kanistru.

- S time pere suđe, umiva se i tušira. S jednim zdravim kukom i štakama bez kojih ne može stajati, mora prijeći dvorište i put da bi došla do susjeda. Tamo je išla na WC preko dana. Baka često mora i po noći na WC, a po mraku ne može do susjeda. Zato je improvizirala pa je strgani stolac obložila krpama i stavila iznad kante, to je bio improvizirani WC. Nismo to mogli dopustiti pa smo joj skupili novce za kemijski WC - priča nam Marija.

Gospođa Ankica zbog zdravlja ima posebnu prehranu pa ne može jesti grah, konzervirane grahorice i većinu namirnica koje se nalaze u standardnim paketima pomoći.

Baku Ankicu obilazi Crveni križ, svaki drugi dan se čuje s volonterima iz udruge VGLegacy, a oni kažu da Ankica ne kuka i da su iz nje trebali izvlačiti informacije o tome što joj treba.

- Nikad nije ništa tražila. Jako je skromna i pozitivna osoba. Naravno, nekad prelomi pa nam kaže da bi joj bilo bolje da ju je zatrpalo. Puca mi srce kad to čujem, ne možemo dopustiti da živi ovako. Pa ima 86 godina! Ona će reći da joj ništa ne treba pa onda izvlačimo iz nje kroz razgovor. Taj kontejner u kojem sad spava je građevinski, a 'kuhinja' je klimava, ako zatrese opet, to će se sigurno srušiti. Prvo smo joj htjeli taj objekt popraviti, ali bi nas koštalo više nego stambeni kontejner u kojem će imati i kupaonu i kuhinju - objašnjava nam Marija.

Ponudu za stambeni kontejner su dobili iz Bosanske Dubice, a opremljeni kontejner, dostava i montaža koštaju 30.000 kuna. Za sad su uspjeli skupiti 12.500 kuna.

- Trebalo nam je tjedan dana da to skupimo, što nije puno vremena. Sad smo primijetili da je to nekako stalo, a svaki dan kojeg baka Ankica provede u lošim uvjetima je previše - govori Marija.

Iz udruge kažu da je i svaka najmanja donacija potrebna i dobrodošla, a ukoliko želite donirati, svoju donaciju uplatite na račun udruge VGLegacy: HR9124840081135191457 uz obavezan opis plaćanja 'Dom je tamo gdje je srce'.