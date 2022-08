Baka Darinka preživjela pokolj na Cetinju: Gledala ubojici u oči, pa ranjena iskočila kroz prozor

Darinka Čelebić (88) preživjela je krvavi pokolj Vuka Borilovića (34) na Cetinju i ranjena iskočila kroz prozor kako bi spasila vlastiti život, a u ispovijesti nakon izlaska iz bolnice ispričala je sve potresne trenutke onog što se događalo 12. kolovoza.

– Bila sam u kući kad je došao. Odjednom se pojavio na terasi, a ja sam bila nasuprot njega, kod stepenica. Samo me gledao. Ja sam mu rekla: 'Samo me nemoj ubiti', 'Nemoj pucati u mene'. Onda je digao ruku s oružjem, zapucao i ranio me, a ja sam mu rekla: 'Ti me ubi!'. Kod mene su bile Slavica Zvicer i Mileva Ramadanović (76). Slavica je sjela na beton, a Mileva je prevrnula stolicu. Kazala sam mu: 'Nemoj pobiti žene.'. A on je zatim pogodio Milevu u ruku, a Slavicu ne znam ni sama više gdje – ispričala je Darinka Čelebić, prenosi Objektiv.

Cetinjanka je potom ispričala i kako je uspjela pobjeći te je rekla kako je zgrabila ručnik, iskočila kroz prozor i bosa prošla kroz staru tvornicu do bolnice.

- Tamo sam čula koga je sve ubio. Ubio bi i mene da nisam pobjegla. Sigurno! Slavica i Mileva su prije toga sjedile kod mene, a ja sam im rekla kad je počela pucnjava: 'Ovo neće dobro proći' – opisala je vitalna starica kako se snašla u trenucima kad je bila suočena sa smrću. Kako sama kaže, po izlasku iz bolnice, s rođacima i susjedima nazdravila je uz rakiju.

– Za novi život – rekla je Darinka, koja i dalje na glavi ima zavoje.

Istraga stravičnog pokolja u kojem je Borilović ubio 10 rođaka i susjeda se nastavlja.

Najčitaniji članci